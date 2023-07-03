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Зеленский: Реакция Путина на мятеж «Вагнера» была слабой

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  • 3.07.2023, 16:11
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Зеленский: Реакция Путина на мятеж «Вагнера» была слабой

Вертикаль власти российского правителя разрушается.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что реакция Путина на мятеж частной военной кампании «Вагнер» была слабой и что российский лидер теряет контроль над собственным народом.

Об этом глава украинского государства сказал в интервью американскому телеканалу CNN (перевод - «Униан»). «Мы видели реакцию Путина. Она была слабой», - сказал Зеленский.

«Во-первых, мы видим, что он не контролирует все. Движение «Вагнера» вглубь России и взятие некоторых регионов показывает как легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах. Вся эта вертикаль власти, которая раньше у него была, просто разрушается», - подчеркнул глава украинского государства.

Зеленский добавил, что отчеты разведывательных служб показали, что Кремль взвешивал, какую поддержку имеет главарь «Вагнера» Евгений Пригожин.

Президент Украины утверждает, что половина России поддерживала главаря «Вагнера» и мятеж «вагнеровцев».

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