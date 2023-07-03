Как охладить мобильный телефон? 3.07.2023, 16:22

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Рекомендации эксперта.

Летом мобильный телефон перегревается. Можно ли, например, положить его ненадолго в холодильник, чтобы он остыл? Такой вопрос «АиФ» задала жительница города Ивье.

Так делать нельзя, предупреждает мастер по ремонту мобильных телефонов Игорь Барташов. Резкие перепады температур опасны для техники. Безопаснее всего для деталей телефона отключить его, вынуть из защитного чехла (он затрудняет вентиляцию гаджета) и оставить при комнатной температуре на 20-30 минут.

Нагрев телефона во время работы – нормальное явление, но только до определенного предела. Если чувствуете, что корпус нагрелся до такой степени, что обжигает руки, устройство «виснет» и т. п., значит, пора оставить его в покое.

В жару рекомендуется ограничить пользование «тяжелыми» мобильными приложениями (онлайн-игры, видеопрограммы и т. п.), уменьшить яркость экрана. Все эти факторы влияют на уровень нагрева устройства.

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