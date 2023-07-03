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Белорусы на яхте спасли в Балтийском море поляков, которые перевернулись на катамаране

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  • 3.07.2023, 16:38
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Белорусы на яхте спасли в Балтийском море поляков, которые перевернулись на катамаране

Это произошло недалеко от Гданьска.

Белорусским курсантам школы «Дарога да мора» в конце июня довелось поучаствовать в реальной операции спасения на водах. В Балтийском море, недалеко от Гданьска, белорусы выловили тонущую пару яхтсменов-любителей и помогли отбуксировать их лодку в бухту, сообщает MOST.

В этот день у белорусов проходила тренировка в открытом море. Они отрабатывали занятия по управлению парусной лодкой. В один момент курсанты увидели в море людей, которые перевернулись и просили о помощи. Как выяснилось позже, поляки взяли прогулочный катамаран и, не рассчитав собственные навыки и мореходность судна, самонадеянно решили выйти из затоки в море. Они столкнулись с первой же волной и перевернулись.

— У наших ребят была обычная тренировка на яхтах. Они увидели людей, которые потерпели бедствие на катамаране, который в основном предназначен для рек. Не знаю, что ими двигало, но они решили выйти на нём в море. Их перевернуло после первой встречи с волной. Наши ребята увидели это и поплыли оказывать первую помощь пострадавшим. После отбуксировали их лодку. Боцман в бухте был очень удивлен и поблагодарил. Для наших курсантов это была серьёзная морская практика, и они увидели, какая ситуация может быть в открытом море, — рассказал руководитель клуба Тимофей.

На Балтике это первая ситуация, когда клуб «Дарога да мора» оказывал помощь потерпевшему судну.

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