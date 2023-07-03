Политолог: У Пекина очень много сомнений в отношении Кремля 3.07.2023, 16:50

Владимир Фесенко

Путин разочаровал китайцев.

Бегство кремлевского диктатора Путина из Москвы во время «марша справедливости» Евгения Пригожина показало всему миру слабость узурпатора и его режима. Вероятно, такое поведение диктатора не понравилось Китаю, который все еще сотрудничает со страной-агрессором.

Об этом «24 Каналу» рассказал известный украинский политолог Владимир Фесенко. Он добавил, что мятеж Пригожина развеял миф о могуществе Путина и вызвал немало сомнений в КНР относительно дальнейшего сотрудничества с преступником и трусом.

Как отметил политолог, для Китая «переворот» главаря «вагнеровцев» стал неприятным сюрпризом.

- Сейчас в Пекине много сомнений о дееспособности и эффективности Путина, – отметил Фесенко.

Вероятно, китайцы еще не сделали окончательных выводов, однако будут активно присматриваться к тем, кто будет реально влиять на ситуацию в России.

- Вот кто договаривался с Пригожиным о прекращении мятежа. Кто контролировал Россию 24 февраля и после этого. Кто может стать преемником Путина, – сказал Фесенко.

Китайцы неспроста приглашали к себе российского премьер-министра Михаила Мишустина, секретаря совета безопасности страны-агрессора Николая Патрушева. По мнению политолога, сейчас китайцы будут присматриваться более внимательно к другим российским руководителям и выстраивать с ними прямые отношения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».