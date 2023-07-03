Политолог: У Пекина очень много сомнений в отношении Кремля
- 3.07.2023, 16:50
Путин разочаровал китайцев.
Бегство кремлевского диктатора Путина из Москвы во время «марша справедливости» Евгения Пригожина показало всему миру слабость узурпатора и его режима. Вероятно, такое поведение диктатора не понравилось Китаю, который все еще сотрудничает со страной-агрессором.
Об этом «24 Каналу» рассказал известный украинский политолог Владимир Фесенко. Он добавил, что мятеж Пригожина развеял миф о могуществе Путина и вызвал немало сомнений в КНР относительно дальнейшего сотрудничества с преступником и трусом.
Как отметил политолог, для Китая «переворот» главаря «вагнеровцев» стал неприятным сюрпризом.
- Сейчас в Пекине много сомнений о дееспособности и эффективности Путина, – отметил Фесенко.
Вероятно, китайцы еще не сделали окончательных выводов, однако будут активно присматриваться к тем, кто будет реально влиять на ситуацию в России.
- Вот кто договаривался с Пригожиным о прекращении мятежа. Кто контролировал Россию 24 февраля и после этого. Кто может стать преемником Путина, – сказал Фесенко.
Китайцы неспроста приглашали к себе российского премьер-министра Михаила Мишустина, секретаря совета безопасности страны-агрессора Николая Патрушева. По мнению политолога, сейчас китайцы будут присматриваться более внимательно к другим российским руководителям и выстраивать с ними прямые отношения.