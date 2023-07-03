закрыть
3 июля 2023, понедельник, 17:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политолог: У Пекина очень много сомнений в отношении Кремля

  • 3.07.2023, 16:50
Политолог: У Пекина очень много сомнений в отношении Кремля
Владимир Фесенко

Путин разочаровал китайцев.

Бегство кремлевского диктатора Путина из Москвы во время «марша справедливости» Евгения Пригожина показало всему миру слабость узурпатора и его режима. Вероятно, такое поведение диктатора не понравилось Китаю, который все еще сотрудничает со страной-агрессором.

Об этом «24 Каналу» рассказал известный украинский политолог Владимир Фесенко. Он добавил, что мятеж Пригожина развеял миф о могуществе Путина и вызвал немало сомнений в КНР относительно дальнейшего сотрудничества с преступником и трусом.

Как отметил политолог, для Китая «переворот» главаря «вагнеровцев» стал неприятным сюрпризом.

- Сейчас в Пекине много сомнений о дееспособности и эффективности Путина, – отметил Фесенко.

Вероятно, китайцы еще не сделали окончательных выводов, однако будут активно присматриваться к тем, кто будет реально влиять на ситуацию в России.

- Вот кто договаривался с Пригожиным о прекращении мятежа. Кто контролировал Россию 24 февраля и после этого. Кто может стать преемником Путина, – сказал Фесенко.

Китайцы неспроста приглашали к себе российского премьер-министра Михаила Мишустина, секретаря совета безопасности страны-агрессора Николая Патрушева. По мнению политолога, сейчас китайцы будут присматриваться более внимательно к другим российским руководителям и выстраивать с ними прямые отношения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников