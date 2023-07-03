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Можно ли рыбачить на лесном озере во время запрета на посещение лесов?

  • 3.07.2023, 17:01
Можно ли рыбачить на лесном озере во время запрета на посещение лесов?

Объяснили в Минлесхозе.

«Можно ли рыбачить на лесном озере во время действия запрета на посещение лесов? Ведь я не гуляю и не жгу костры, а сижу в лодке, вокруг вода», - задал вопрос «АиФ» житель Полоцка.

Нельзя. Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в том числе для прогулок, отдыха на природе и т. д.), а также распространяется на въезд транспорта. Поэтому проезд на рыбалку через лесной фонд и/или посещение лесного озера запрещены на период действия запрета, пояснили в Минлесхозе.

Если посещение леса ограничено, следует ознакомиться с решением местного органа власти, чтобы уточнить, что именно нельзя делать в лесном массиве конкретно в том регионе, в котором собираетесь рыбачить. Узнать информацию можно с помощью интерактивной карты на сайте Минлесхоза или по телефонам местных органов властей, размещенных на их официальном сайте.

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