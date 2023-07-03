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В НАТО похвалили Украину за осторожность при контрнаступлении

  • 3.07.2023, 17:09
В НАТО похвалили Украину за осторожность при контрнаступлении
Роб Бауэр

Украинские защитники поступают правильно, отметил глава Военного комитета Альянса.

Контрнаступление Украины оказалось сложным из-за противопехотных мин и других препятствий, установленных российскими оккупантами. Однако украинские защитники поступают правильно, когда действуют осторожно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

«Контрнаступление - это тяжело. Люди никогда не должны думать, что это легкая прогулка. Этого никогда не будет», - сказал глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

Он отметил, что украинские военные сталкиваются с оборонительными препятствиями глубиной до 30 км, когда они пытаются прорвать российские линии.

- Мы видели в Нормандии во время Второй мировой войны, что союзникам понадобилось семь, восемь, девять недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев. Поэтому не удивительно, что это происходит не быстро, - сказал он.

Комментарии Бауэра повторили замечания главы Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли, который заявил, что контрнаступление будет очень сложным, очень длительным и «очень, очень кровавым».

Глава Военного комитета НАТО отметил, что украинские силы были правы, когда были осторожны, чтобы избежать значительных потерь при исследовании возможных прорывов.

«Это очень сложно, такой тип операции, и я считаю, что то, как они это делают, заслуживает похвалы», - сказал он.

Бауэр добавил, что украинские силы не должны подвергаться давлению или критике за то, что они не двигаются быстрее: «Это очень, очень тяжелое время для них».

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его раздражают комментарии о «медленном» контрнаступлении, ведь каждый метр дается украинским защитникам кровью.

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