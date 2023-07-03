закрыть
3 июля 2023, понедельник, 18:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В двух белорусских колониях заключенных лишили права на телефонные звонки

3
  • 3.07.2023, 17:20
  • 2,668
В двух белорусских колониях заключенных лишили права на телефонные звонки

По закону они имеют право на четыре телефонных звонка и один видеозвонок в месяц.

В новополоцкой и мозырской колониях перестали предоставлять узникам положенные по режиму телефонные звонки.

Как стало известно правозащитникам, в исправительной колонии №1, находящейся в промзоне Новополоцкого НПЗ, узникам администрация заявляет, что их якобы некому водить на звонки, так как часть начальников отрядов уехала на учёбу, а оперативные работники находятся в отпусках и заменить их якобы некому.

По закону, осуждённые имеют право на четыре телефонных звонка в месяц и один видеозвонок через Skype (Viber). Некоторые узники не смогли поговорить с родственниками уже около трёх недель.

Pовно с такой же ситуацией столкнулись осуждённые, отбывающие срок в мозырской ИК-20, находящейся в промзоне Мозырского НПЗ. Осуждённым объясняют, что якобы не хватает оперативных работников, чтобы их завести в переговорную комнату. Однако стало известно, что, как минимум, два политических узника не имели телефонных звонков уже 4 и 3 месяца подряд. А видеозвонки политзаключенным запрещены.

До сих пор считалось, что новополоцкая ИК-1 является худшим в стране пенитенциарным учреждением. Однако теперь родственники осуждённых свидетельствуют, что условия отбытия наказания в мозырской ИК-20 идентичны ИК-1. Обе колонии находятся в зонах экологического поражения нефтегигантов. Фактически они расположены за городом, в дали от жилой застройки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников