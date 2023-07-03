В двух белорусских колониях заключенных лишили права на телефонные звонки 3 3.07.2023, 17:20

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По закону они имеют право на четыре телефонных звонка и один видеозвонок в месяц.

В новополоцкой и мозырской колониях перестали предоставлять узникам положенные по режиму телефонные звонки.

Как стало известно правозащитникам, в исправительной колонии №1, находящейся в промзоне Новополоцкого НПЗ, узникам администрация заявляет, что их якобы некому водить на звонки, так как часть начальников отрядов уехала на учёбу, а оперативные работники находятся в отпусках и заменить их якобы некому.

По закону, осуждённые имеют право на четыре телефонных звонка в месяц и один видеозвонок через Skype (Viber). Некоторые узники не смогли поговорить с родственниками уже около трёх недель.

Pовно с такой же ситуацией столкнулись осуждённые, отбывающие срок в мозырской ИК-20, находящейся в промзоне Мозырского НПЗ. Осуждённым объясняют, что якобы не хватает оперативных работников, чтобы их завести в переговорную комнату. Однако стало известно, что, как минимум, два политических узника не имели телефонных звонков уже 4 и 3 месяца подряд. А видеозвонки политзаключенным запрещены.

До сих пор считалось, что новополоцкая ИК-1 является худшим в стране пенитенциарным учреждением. Однако теперь родственники осуждённых свидетельствуют, что условия отбытия наказания в мозырской ИК-20 идентичны ИК-1. Обе колонии находятся в зонах экологического поражения нефтегигантов. Фактически они расположены за городом, в дали от жилой застройки.

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