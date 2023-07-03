На неделе в Беларуси будет до +30°С 3.07.2023, 17:33

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Прогноз погоды на 4-6 июля.

4 июля погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние теплых неустойчивых воздушных масс. Ожидается переменная облачность, сообщает pogoda.by.

Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный ночью слабый до умеренного, днем умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +23..+29°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

5 июля сохранится влияние теплых неустойчивых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы. Ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +10°С по северо-западу страны до +19°С по юго-востоку, максимальная днем +24..+30°С.

6 июля погоду будет переделять активная фронтальная система, смещающаяся с юго-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, местами сильные дожди, грозы. Днем в отдельных районах страны возможен град.

Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем от +21°С по северо-западу республики до +29°С по юго-востоку.

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