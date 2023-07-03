Германия и Дания в ближайшие недели доставят в Украину десятки Leopard 1
- 3.07.2023, 17:51
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Об этом заявил министр обороны Германии.
Украина в рамках военной помощи получит от Германии и Дании танки Leopard 1A5 уже в ближайшие недели. Как сообщает «РБК-Украина», об этом в интервью Rzeczpospolita заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
По словам главы немецкого Минобороны, сейчас его страна предоставляет вторую по величине военную помощь Украине в сфере поставок техники, прямой финансовой помощи или помощи в рамках Евросоюза.
Также немецкие инструкторы продолжают помогать обучать украинских военных, добавил Писториус.
- Десятки боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут в Украину в ближайшие недели. Кроме того, в мае мы только что подготовили новый пакет помощи в размере 2,7 миллиарда евро, который включает в себя дополнительные срочно необходимые вооружения, такие как системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, - рассказал министр обороны.
Leopard 1 для Украины
Eще в мае исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен анонсировал совместную с Германией передачу Украине 80 танков Leopard 1.
Такие танки обладают 105-мм пушкой и спаренным пулеметом MG3 7,62 мм. Техника до 1980-х годов считалась основным боевым танком в Германии.
При этом версия Leopard 1A5 является последней серийной моделью. Она оснащена компьютеризированная система управления огнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 с тепловизором Carl Zeiss, которая была создана основе системы современного Leopard 2.