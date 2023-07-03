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В Беларуси назвали самую богатую деревню страны

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  • 3.07.2023, 18:05
  • 3,906
В Беларуси назвали самую богатую деревню страны

Она находится на Полесье.

Назвали самую богатую деревню Беларуси. Где находится самая богатая белорусская деревня рассказал БелТА доцент исторического факультета БГУ Кузьма Козак.

- Самая богатая деревня в Беларуси - это Ольшаны. Она находится на Полесье, - отметил он.

Вместе с тем он добавил, что названная деревня является самой большой по численности, уточнив, что там проживают более 7 тысяч человек.

Доцент исторического факультета БГУ заметил, что там замечательно развивается и частный сектор, и фермерское хозяйство. Кроме того, в Ольшанах живут инициативный, трудолюбивые люди, которые держат планку.

- И население из года в год увеличивается, - заметил он.

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