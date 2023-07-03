В Беларуси назвали самую богатую деревню страны

В Беларуси назвали самую богатую деревню страны6
- 3.07.2023, 18:05
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Она находится на Полесье.
Назвали самую богатую деревню Беларуси. Где находится самая богатая белорусская деревня рассказал БелТА доцент исторического факультета БГУ Кузьма Козак.
- Самая богатая деревня в Беларуси - это Ольшаны. Она находится на Полесье, - отметил он.
Вместе с тем он добавил, что названная деревня является самой большой по численности, уточнив, что там проживают более 7 тысяч человек.
Доцент исторического факультета БГУ заметил, что там замечательно развивается и частный сектор, и фермерское хозяйство. Кроме того, в Ольшанах живут инициативный, трудолюбивые люди, которые держат планку.
- И население из года в год увеличивается, - заметил он.