Reuters: Индия начала платить за российскую нефть китайскими юанями 3.07.2023, 18:08

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Китай также перешел на юань для большей части импорта энергоресурсов из РФ.

Индийские нефтепереработчики начали оплачивать часть импорта сырой нефти из России китайскими юанями.

Об этом сообщает Reuters.

Издание напоминает, что западные санкции заставляют РФ искать альтернативу доллару для расчетов, а также изменили глобальные торговые потоки для ее главного экспорта.

Таким образом, Индия стала крупнейшим покупателем морской российской нефти. Однако встал вопрос расчетов, ставших проблематичным в условиях жестких антироссийских ограничений.

Доллар США в течение длительного времени являлся основной мировой нефтяной валютой, в частности для закупок Индией, но сейчас юань играет все более важную роль в финансовой системе России, поскольку Москва была отстранена от финансовых сетей доллара и евро из-за международных санкций.

Китай также перешел на юань для большей части импорта энергоресурсов из России, опередившей Саудовскую Аравию и ставшим крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай в первом квартале этого года.

«Некоторые нефтепереработчики платят в других валютах, таких как юань, если банки не желают торговать в долларах», - сообщил Reuters источник в индийском правительстве.

Как сообщается, Indian Oil Corp, являющийся крупнейшим покупателем российской нефти в стране, в июне стал первым государственным нефтеперерабатывающим заводом, оплачивающим некоторые российские закупки в юанях.

К тому же, по меньшей мере, два из трех частных нефтеперерабатывающих заводов Индии также оплачивают часть российского импорта в юанях.

По словам источников, не удалось сразу определить, сколько российской нефти индийские нефтепереработчики купили за юани, хотя Indian Oil заплатила в юанях за несколько партий.

Рост платежей в юанях дал толчок усилиям Пекина по интернационализации своей валюты, а китайские банки способствуют ее использованию именно для торговли российской нефтью.

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