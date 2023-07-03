Глава «Интер Майами» озвучил зарплату Месси 3.07.2023, 18:36

Лионель Месси

Она в 10 раз меньше той, что ему предлагали в Саудовской Аравии.

Президент футбольного клуба «Интер Майами» Хорхе Мас назвал сумму заработной платы аргентинского нападающего Лионеля Месси — она будет составлять $50—60 млн в год. Об этом пишет газета El Pais.

Также Мас рассказал, что Месси пообещали долю в клубе, проценты от продажи комплектов Adidas и часть прибыли от глобальной трансляции, права на которую принадлежат Apple TV, после того, как футболист выйдет на пенсию.

«Я потратил три года на приглашение Месси. Полтора года прошли очень плотно, было много разговоров с отцом футболиста», — подчеркнул Хорхе Мас.

Напомним, 36-летний аргентинец перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента после истечения контракта с «ПСЖ».

Ранее СМИ сообщали о том, что саудовский «Аль-Хиляль» предлагал Месси зарплату в €500 млн за сезон.

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