Германия анонсировала рекордный военный бюджет 3.07.2023, 18:42

Он достингент 2% ВВП.

Германия в 2024 году увеличит свой оборонный бюджет до рекордной суммы, чтобы ежегодные расходы на вооруженные силы достигли 2% ВВП, отвечая стандартам НАТО, пишет Bloomberg со ссылкой на план правительства.

Министр обороны Борис Писториус получит €51,8 млрд ($56,4 млрд) в рамках регулярного бюджета, что на €1,7 млрд больше, чем в этом году. Еще €19,2 млрд будут выделены из специального фонда для Бундесвера, созданного после вторжения России в Украину. Таким образом общий объем военных инвестиций составит €71 млрд.

Правящая коалиция канцлера Олафа Шольца отдает приоритет расходам на оборону, в то время как всем остальным министерствам пришлось затянуть пояса после того, как в прошлом году было восстановлено конституционное ограничение на чистые новые заимствования.

Бюджет на 2024 год и финансовый план до 2027 года предусматривают сокращение чистых новых федеральных заимствований с €45,6 млрд в этом до €16,6 млрд в следующем году. К 2027 году цифра будет еще меньше и составит €15 млрд.

Осенью Германия заявила о планах стать ведущей военной державой Европы. «Это связано с нашими размерами, нашим геополитическим расположением, нашей экономической мощью, короче говоря, с нашим значением. Это делает нас ведущей державой, хотим мы этого или нет, и в военной сфере», — говорила экс-министр обороны Кристина Ламбрехт.

Чтобы добиться этих целей, власти должны инвестировать в оборону не менее 2% ВВП — в соответствии со стандартами НАТО, отмечала она. К началу следующего десятилетия Германия планирует создать три боеготовых армейских дивизии.

Недавно власти Германии представили первую в истории Стратегию национальной безопасности. В ней Россия указана как главная угроза миру. Начав вторжение в Украину, РФ показала, что стремится «разрушить государственный суверенитет, территориальную целостность, культурную идентичность» соседней страны. Россия «ставит по угрозу» стабильность в регионе в том числе из-за наращивания вооружений. Также в стратегии отмечается, что Москва «пытается дестабилизировать демократические общества в Европе, ослабить ЕС и НАТО».

Ранее Шольц призвал создать общеевропейскую систему ПВО, а также полнофункциональный штаб. По его словам, от этого бы выиграла безопасность всей Европы; кроме того, содержать и обслуживать такую систему выгоднее, чем национальные решения.

26 июня стало известно, что международный производитель ракетных систем MBDA достиг предварительной договоренности с властями Германии, Нидерландов, Франции и Италии о создании прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия. Разработка должна завершиться в течение трех лет. Защитная система позволит сбивать ракеты, которые движутся со скоростью 11 тыс. км/ч, отмечали в MBDA.

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