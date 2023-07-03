закрыть
3 июля 2023, понедельник, 18:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Германия анонсировала рекордный военный бюджет

  • 3.07.2023, 18:42
Германия анонсировала рекордный военный бюджет

Он достингент 2% ВВП.

Германия в 2024 году увеличит свой оборонный бюджет до рекордной суммы, чтобы ежегодные расходы на вооруженные силы достигли 2% ВВП, отвечая стандартам НАТО, пишет Bloomberg со ссылкой на план правительства.

Министр обороны Борис Писториус получит €51,8 млрд ($56,4 млрд) в рамках регулярного бюджета, что на €1,7 млрд больше, чем в этом году. Еще €19,2 млрд будут выделены из специального фонда для Бундесвера, созданного после вторжения России в Украину. Таким образом общий объем военных инвестиций составит €71 млрд.

Правящая коалиция канцлера Олафа Шольца отдает приоритет расходам на оборону, в то время как всем остальным министерствам пришлось затянуть пояса после того, как в прошлом году было восстановлено конституционное ограничение на чистые новые заимствования.

Бюджет на 2024 год и финансовый план до 2027 года предусматривают сокращение чистых новых федеральных заимствований с €45,6 млрд в этом до €16,6 млрд в следующем году. К 2027 году цифра будет еще меньше и составит €15 млрд.

Осенью Германия заявила о планах стать ведущей военной державой Европы. «Это связано с нашими размерами, нашим геополитическим расположением, нашей экономической мощью, короче говоря, с нашим значением. Это делает нас ведущей державой, хотим мы этого или нет, и в военной сфере», — говорила экс-министр обороны Кристина Ламбрехт.

Чтобы добиться этих целей, власти должны инвестировать в оборону не менее 2% ВВП — в соответствии со стандартами НАТО, отмечала она. К началу следующего десятилетия Германия планирует создать три боеготовых армейских дивизии.

Недавно власти Германии представили первую в истории Стратегию национальной безопасности. В ней Россия указана как главная угроза миру. Начав вторжение в Украину, РФ показала, что стремится «разрушить государственный суверенитет, территориальную целостность, культурную идентичность» соседней страны. Россия «ставит по угрозу» стабильность в регионе в том числе из-за наращивания вооружений. Также в стратегии отмечается, что Москва «пытается дестабилизировать демократические общества в Европе, ослабить ЕС и НАТО».

Ранее Шольц призвал создать общеевропейскую систему ПВО, а также полнофункциональный штаб. По его словам, от этого бы выиграла безопасность всей Европы; кроме того, содержать и обслуживать такую систему выгоднее, чем национальные решения.

26 июня стало известно, что международный производитель ракетных систем MBDA достиг предварительной договоренности с властями Германии, Нидерландов, Франции и Италии о создании прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия. Разработка должна завершиться в течение трех лет. Защитная система позволит сбивать ракеты, которые движутся со скоростью 11 тыс. км/ч, отмечали в MBDA.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников