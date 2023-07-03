Mazda прекратит выпуск популярной модели 3.07.2023, 18:49

Эта модель была первым полноразмерным кроссовером японского бренда.

Автопроизводитель Mazda снимает с выпуска модель CX-9, выпускавшуюся с 2007 по 2023 год. Модель заменит Mazda CX-90. Она будет иметь «мягкую» гибридную силовую установку мощностью до 340 сил. Об этом пишет CarBuzz.

Mazda CX-9 был первым полноразмерным кроссовером японского бренда. Всего существует два поколения модели - кроссовер второго поколения появился в 2016 году и был очень популярен в США.

Как известно, Mazda CX-9 оснащается 2,5-литровым турбированным двигателем мощностью 250 л.с. и 420 Нм крутящего момента. До 100 км/ч авто разгоняется за семь секунд. Максимальная скорость - 212 км/ч.

Однако новая Mazda CX-90 - более технологичный и роскошный кроссовер. Она имеет новый 3,3-литровый шестицилиндровый двигатель с мягким гибридом мощностью до 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента и может разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 6,5 секунды.

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