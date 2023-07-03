Как определить некачественный товар еще в магазине 5 3.07.2023, 19:04

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В Госстандарте объяснили, на что обращать внимание.

В Госстандарте объяснили, как определить некачественный товар еще в магазине. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Представители областных инспекций ведомства отметили, что при выборе электротехники необходимо проверять товар на его наличие в реестре опасной продукции, а также в антирейтинге опасного бытового электорооборудования. Кроме того, следует внимательно осмотреть изделие. Отмечается, что покупателя должно насторожить отсутствие на него эксплуатационной документации и легкоудаляемая маркировка.

Что касается продуктов питания, то нужно внимательно изучить маркировку. Особое внимание следует обратить на информацию, которая нанесена мелким шрифтов, в том числе это касается состава.

При выборе мебели сотрудники ведомстве рекомендуют обращать внимание на наличие схем сборки (это касается разборное мебели), а также способов ухода. Кроме того, мебель не должна создавать в помещении специфического запаха.

По словам специалистов, при выборе игрушек важно обращать внимание на то, чтобы не было острых деталей, пружин, выступов, крепежей для того, чтобы исключить риск травмирования ребенка. Не следует игнорировать инструкции по эксплуатации игрушки. Также необходимо читать предупреждающие надписи.

Сотрудники Госстандарта рассказали, что, выбирая одежду, нужно обращать внимание на состав материала. Рекомендуется осмотреть изделие, чтобы на нем не было пятен, дыр, затяжек. Вместе с тем обувь также должна быть без морщин, пятен, складок. Кроме того, у нее должен отсутствовать резкий, химический и специфический запах.

А вот при выборе строительных материалов специалисты советует внимательно читать информацию об их параметрах, а также характеристиках.

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