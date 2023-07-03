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Рианна установила новый музыкальный рекорд

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  • 3.07.2023, 19:16
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Рианна установила новый музыкальный рекорд

Десять ее песен достигли одного миллиарда прослушиваний в Spotify.

Барбадосская певица Рианна установила очередной рекорд в своей музыкальной карьере. Об этом пишет Daily Mail.

В частности, в Spotify десять ее песен достигли одного миллиарда прослушиваний несмотря на то, что она не выпустила ни одного нового студийного альбома за семь с половиной лет.

В наработке певицы девять Grammy, 13 наград American Music Awards, 12 наград Billboard Music Awards. В дополнение ко всем своим наградам Рианна также является обладательницей шести мировых рекордов Гиннесса.

Следует напомнить, что в 2010 году она стала единственной артисткой, которая имела четыре сингла под номером один в американском чарте US Hot 100 в течение одного календарного года.

В следующем году Рианна стала первой артисткой, чьи синглы становились первыми в Великобритании пять лет подряд, с 2007 по 2011 год. В 2012 году она стала самым продаваемым цифровым артистом в США, продав 47,57 миллиона цифровых треков.

Также у певицы больше всего подписчиков в Facebook. А в 2022 году звезду признали самой молодой миллиардершей. Ее состояние составило 1,4 миллиарда долларов.

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