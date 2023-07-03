Пригожина лишили контрактов на поставку питания в школы 5 3.07.2023, 19:21

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Евгений Пригожин

Накануне Минобороны РФ расторгло контракт с главой ЧВК «Вагнер».

Власти отняли у организовавшего мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина контракты на поставку питания в школы. Их начали передавать другим компаниям, пишет «Верстка».

Как сообщает издание, сейчас на сайте госзакупок размещены 23 тендера на поставку питания в подмосковные школы, из которых разыграны 11. При этом только три контракта достались фирмам, связанным с Пригожиным — «Продфутсервис», «Социальное питание «Центр» и «Весна» (бывший «Московский школьник»). Две последние заключили сделку уже после мятежа — 27 и 29 июня соответственно.

Остальные контракты достались новым подрядчикам, то есть Пригожин проиграл семь из одиннадцати прошедших аукционов. В 2022 году его компании выиграли 32 контракта из 38 разыгранных.

Два договора на общую сумму 786,8 млн рублей получила компания «Город кафе», принадлежащая Максиму Вахрукову (75%) и Анжеле Спокойновой (25%). Вахруков — сын бывшего губернатора Ярославской области и действующего заместителя секретаря Совбеза Сергея Вахрукова.

«Город кафе» не новичок на подмосковном рынке — два года назад компания получала подряды на поставку питания в учреждения здравоохранения. Фирма также дважды участвовала в тендерах на поставку питания в школы, однако оба раза проигрывала компаниям Пригожина.

Еще пять договоров получили два связанных между собой предприятия — «Вектор» и «Орион». Обе записаны на номиналов, а фактически их контролирует группа компаний «Экопродукт» и бывший депутат Госдумы Владимир Пекарев, отмечает «Верстка». Например, у «Вектора» номер телефона совпадает с «Экопродуктом». Кроме того, совладелец «Экопродукта» Елена Артеменко — партнер сына Пекарева по компании «Богородский колос». «Орион», в свою очередь, сам раньше назывался «Комбинат питания «Экопродукт». Сейчас одна из долей в этой компании записана на Николая Румянцева, который в нулевые работал в фирме Пекарева «ОСТ-Алко».

Холдинг «Конкорд» Евгения Пригожина, который в том числе занимался поставками питая в структуры Минобороны и в школьные учреждения, заработал 845 млрд рублей за все время своего существования, рассказал пропагандист Дмитрий Киселев в программе «Вести недели». По его словам, еще 858 млрд рублей получила ЧВК «Вагнер».

Президент РФ Владимир Путин, комментируя военный мятеж ЧВК «Вагнер», заявил, что «Конкорд» заработал на поставках еды для военных 80 млрд рублей за год. «Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Но, безусловно, мы будем со всем этим разбираться», — подчеркнул Путин. Накануне Минобороны РФ расторгло контракт с Пригожиным.

Ранее закрылся медиахолдинг «Патриот», куда входили СМИ и «фабрика троллей» Пригожина. В то же время сайты его изданий заблокировал Роскомнадзор.

В 2018 году сразу в восьми московских детсадах десятки учеников и педагогов заразились дизентерией и шигеллой. Питание в эти учреждения доставляла компания «Конкорд». Суд обязал холдинг Пригожина выплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

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