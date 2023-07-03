Зеленский бьет тревогу из-за Саакашвили
- 3.07.2023, 20:13
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Он поручил МИД вызвать грузинского посла на ковер.
Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен состоянием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Он поручил МИД Украины вызвать грузинского посла на ковер.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
«Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили», - написал Зеленский.
Он напомнил, что наша страна уже неоднократно призывала власти Грузии прекратить издевательство над Саакашвили и вернуть его в Украину.
«Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей», - добавил президент.
Он отметил, что в очередной раз призывает грузинские власти передать Украине Саакашвили для необходимого лечения. Также глава государства призвал наших партнеров не игнорировать ситуацию и спасти жизнь бывшему президенту Грузии.
«Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь — это базовая европейская ценность», - подчеркнул Зеленский.