Зеленский бьет тревогу из-за Саакашвили 3.07.2023, 20:13

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Владимир Зеленский

Он поручил МИД вызвать грузинского посла на ковер.

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен состоянием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Он поручил МИД Украины вызвать грузинского посла на ковер.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

«Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили», - написал Зеленский.

Он напомнил, что наша страна уже неоднократно призывала власти Грузии прекратить издевательство над Саакашвили и вернуть его в Украину.

«Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей», - добавил президент.

Он отметил, что в очередной раз призывает грузинские власти передать Украине Саакашвили для необходимого лечения. Также глава государства призвал наших партнеров не игнорировать ситуацию и спасти жизнь бывшему президенту Грузии.

«Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь — это базовая европейская ценность», - подчеркнул Зеленский.

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