Власти ЕС заявили о заморозке российских активов на €207 млрд 1 3.07.2023, 20:25

Активы могут направить на восстановление Украины.

Сумма замороженных после начала войны странами ЕС российских активов на данный момент составляет €207 млрд, сообщил на пресс-конференции в Гааге еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере €207 млрд евро, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ России», — сказал он.

По его словам, ЕК рассчитывает таким образом получать до €3 млрд ежегодно.

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