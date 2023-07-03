закрыть
3 июля 2023, понедельник, 20:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Власти ЕС заявили о заморозке российских активов на €207 млрд

1
  • 3.07.2023, 20:25
Власти ЕС заявили о заморозке российских активов на €207 млрд

Активы могут направить на восстановление Украины.

Сумма замороженных после начала войны странами ЕС российских активов на данный момент составляет €207 млрд, сообщил на пресс-конференции в Гааге еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере €207 млрд евро, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ России», — сказал он.

По его словам, ЕК рассчитывает таким образом получать до €3 млрд ежегодно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников