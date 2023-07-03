Власти ЕС заявили о заморозке российских активов на €207 млрд

Власти ЕС заявили о заморозке российских активов на €207 млрд1
- 3.07.2023, 20:25
Активы могут направить на восстановление Украины.
Сумма замороженных после начала войны странами ЕС российских активов на данный момент составляет €207 млрд, сообщил на пресс-конференции в Гааге еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
«Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере €207 млрд евро, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ России», — сказал он.
По его словам, ЕК рассчитывает таким образом получать до €3 млрд ежегодно.