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Стало известно, кто стал победителем медального зачета III Европейских игр в Кракове

  • 3.07.2023, 20:39
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Стало известно, кто стал победителем медального зачета III Европейских игр в Кракове

Украина вошла в топ-3.

В воскресенье, 2 июля, в Кракове завершились III Европейские игры. Во время церемонии закрытия мероприятия на краковском стадионе «Висла» огонь мира был потушен, а перед публикой предстали герои этого спортивного праздника – призеры Европейских игр, передает «Радио Польша».

Председатель Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос официально завершил игры, поблагодарив за их организацию Польшу. «Ты всегда будешь в наших сердцах!», – заверил спортивный чиновник.

Европейские игры – крупнейшее междисциплинарное спортивное событие года. Хозяином игр была историческая столица Польши – Краков, но соревнования проходили в 13 городах. Семь тысяч спортсменов на протяжении почти двух недель соревновались в 29 дисциплинах, большинство из них были квалификациями к летним Олимпийски играм, которые пройдут 2024 году в Париже.

Победителем медального зачета завершившихся в Польше III Европейских игр стала сборная Италии. Итальянские спортсмены завоевали 35 золотых, 26 серебряных и 39 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачете заняла команда Испании, а третье – сборная Украины с 21 золотой медалью.

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