Украинские военные притворились россиянами, чтобы взять оккупантов в плен 3 3.07.2023, 21:01

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Видео.

Бойцы Сил обороны на одном из направлений встретили двух российских окупантов и притворились одними из них, чтобы взять врагов в плен. Видео операции распространили в соцсетях.

В ролике украинские военные вжились в роль «россиян» и переняли их манеру общения (используя слова-паразиты и нецензурную лексику) для правдоподобия. Один из воинов стоит рядом с оккупантами и спрашивает, не они ли «ДРГ украинское» и приказывает им сложить оружие.

Один из россиян отвечает «Конечно нет», одновременно отбрасывая автомат.

После этого украинский военный говорит, что «в селе есть еще укры, мы думали, что вы одни из них, чуть вас не раз*б*ли».

После того, как россияне остались без оружия, первая часть ролика обрывается и начинается вторая, на которой двух оккупантов уже взяли в плен.

«Вы поняли, где вы? Вы в плену», – говорит закадровый голос украинского военного.

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