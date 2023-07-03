Дерипаска: Ресурсы России истощаются 8 3.07.2023, 21:15

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Олег Дерипаска

Российский бизнесмен заявил, что РФ строит экономику «по понятиям».

Россия не сможет выйти из кризиса, если продолжит строить экономику «по понятиям», заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска на заседании Столыпинского клуба, передает РБК.

Чтобы ситуация начала меняться к лучшему, нужна другая модель — с предсказуемой политикой, гарантиями для инвесторов, доверием между государством и бизнесом. Ее миллиардер назвал «экономикой предложения».

Согласно такой концепции, ключом к экономическому росту является стимулирование предложения, а не совокупного спроса. К базовым принципам соответствующей макроэкономической политики относятся снижение налогов на производство, сокращение госрегулирования, стимулирование капитальных затрат и инвестиций в человеческий капитал и технологии.

Дерипаска отметил, что ресурсы России истощаются, поэтому его вариант — это «единственный выход». «Строить экономику, правовую, институциональную среду „по понятиям“ — это путь в никуда. Важный элемент «экономики предложения» — предоставить предпринимателям другие возможности. <…> Зачем нам новый кризис? Ресурсы у государства истощаются. Были успехи, но они временны», — сказал бизнесмен.

В качестве примера проблем с гарантиями, которые не смогло дать государство, он привел ситуацию с заблокированными из-за санкций активами российских инвесторов. В ноябре 2022 года Центробанк оценивал их в 5,7 трлн рублей ($600 млрд по текущему курсу).

«Если не создать условия для предпринимателей — это потерянное десятилетие для них. Кроме того, ставки запредельные. Люди бы вкладывали средства, если бы были гарантии», — подчеркнул Дерипаска.

Ранее он призывал Центробанк снизить ключевую ставку до 4%, чтобы поддержать бизнес и обеспечить дешевые кредиты для экономики. «Для успешной борьбы нужны инвестиции, для расширения спроса нужно увеличение строительства, ипотека, ставка должна быть уже давно на уровне 4%», — говорил миллиардер.

В марте Дерипаска заявил, что модель госкапитализма, которую Кремль выстраивал два десятилетия, терпит крах, а ресурсы для финансирования экономики близки к исчерпанию. По словам бизнесмена, который с 2018 года находится в санкционных списках США и которого американские власти считают одним из самых близких к президенту Владимиру Путину олигархов, ситуация «очень непростая» и останется такой как минимум до 2025 года.

Дерипаска считает, что планы перевести экономику на рельсы госпланирования и госконтроля обречены на провал, равно как и попытка жить в изоляции от мира. «Денег не будет уже в следующем году, — предупредил он. — Нам нужны будут иностранные инвесторы».

Ранее о необходимости перехода к «экономике предложения» заявил и Путин. По его словам, такая модель «не только реагирует на рыночные конъюнктуры и учитывает спрос, а сама его формирует». Путин уточнил, что «экономика предложения» предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей.

В то же время на фоне раздувающегося из-за войны в Украине дефицита бюджета власти хотят собрать с крупного бизнеса 300 миллиардов рублей в виде разового платежа. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с 2024 года, однако Минфин ждет взносы уже в конце этого года, предусмотрев льготу для тех, кто заплатит досрочно.

В июне глава ведомства Антон Силуанов заявил, что государство продолжит предпринимать шаги по изъятию природной и экономической ренты у бизнеса. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников и помощник президента Максим Орешкин назвали увеличение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивным для экономики, поскольку такой шаг «подорвет инвестиции».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заметила, что «тогда надо резать расходы». «Надо решиться либо на то, либо на другое. Иначе не бывает», — отметила она.

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