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Зеленский поговорил с Шольцем

  • 3.07.2023, 21:36
Зеленский поговорил с Шольцем

Скоординировали позиции перед вильнюсским саммитом НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 3 июля телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, который он назвал плодотворным. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«Скоординировали позиции перед вильнюсским саммитом НАТО и обсудили форматы будущих гарантий безопасности для Украины. Проинформировал о ситуации на поле боя. Мы поделились оценками последних событий в России и Беларуси и обсудили текущее состояние зернового соглашения и важность его продления», – написал президент.

Он поблагодарил немецкого канцлера за важные сигналы поддержки на Лондонской конференции по восстановлению Украины и на заседании Европейского совета, а также за активную реализацию предыдущего оборонного пакета на €2,7 млрд и за многолетний план оборонной поддержки Украины объемом €8,8 млрд.

«Встреча на уровне советников в Копенгагене – важный шаг в реализации формулы мира. Договорились продолжать активную работу в этом направлении», – отметил Зеленский.

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