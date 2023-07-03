Генерал Суровикин отсутствовал на заседании военного руководства РФ 1 3.07.2023, 22:15

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Сергей Суровикин

Его не видели с начала мятежа «вагнеровцев».

56-летнего российского генерала Сергея Суровикина до сих пор никто не видел в публичном пространстве со времени неудачного мятежа наемников группировки «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина. По данным некоторых источников, он арестован в связи с мятежом, но российские власти официально не комментируют эту информацию, пишет Bloomberg.

Суровикина, которого за его безжалостную тактику в Сирии окрестили «генералом Армагеддоном», никто не видел с тех пор, как в ночь на 23 июня он сделал видеообращение к наемникам «Вагнера» с призывом сложить оружие и вернуться к местам дислокации, а проблемы «решать мирным путем и под руководством [президента РФ Владимира] Путина».

Отсутствие Суровикина, заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в Украине, было заметно на встрече высшего армейского руководства третьего июля, где министр обороны РФ Сергей Шойгу осудил мятеж.

По словам Шойгу, «попытка дестабилизировать ситуацию в России» провалилась, потому что вооруженные силы «остались верными присяге», а «провокация не повлияла» на военные операции России в Украине. Это был первый публичный комментарий Шойгу по поводу мятежа, во время которого одним из требований мятежников было его отстранение.

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