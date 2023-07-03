Ученые рассказали, в какой позе лучше всего спать

Ученые рассказали, в какой позе лучше всего спать1
- 3.07.2023, 22:28
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Правильная поза влияет на хорошее пищеварение.
Специалисты рассказали, в какой позе лучше спать для хорошего пищеварения. Зарубежные эксперты провели исследование, во время которого смогли определить лучшую позу во сне для хорошего пищеварения, пишет издание Daily Express.
В свою очередь, Али Рамадан отметил, что положение тела может существенно влиять на здоровье. Он отметил, что в том случае, если у человека часто появляется кислотный рефлюкс, то это, вероятнее всего, говорит о том, что следует сменить позу.
Специалисты смогли определить, что спать лучше всего на левом боку. В данной позе желудок и его соки остаются ниже пищевода. Это позволит уменьшить изжогу, а также расстройство пищеварения. Вместе с тем, сон на правом боку может грозить увеличением риска попадания желудочной кислоты обратно в пищевод. А это приводит к изжоге и Гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.