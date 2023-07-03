WP: Не стоит сомневаться в контрнаступлении Украины, все только начинается 3.07.2023, 22:52

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Большинство штурмовых бригад, подготовленных и оснащенных на Западе, еще не вступили в бой.

Внимание всего мира было приковано к бунту группы «Вагнера» против режима Владимира Путина. Но междоусобица в России продолжалась недостаточно долго, чтобы повлечь за собой существенные изменения на поле боя в Украине.

Украинское контрнаступление продолжается меньше месяца, а уже началось бормотание о поражении, неназванные «западные чиновники» заявляют CNN, что оно «не оправдывает ожиданий ни на одном направлении». Даже президент Украины Владимир Зеленский поддался и признал, что контрнаступление происходит «медленнее, чем хотелось бы».

«На самом деле медленный темп наступления пока не должен удивлять или вызывать серьезную обеспокоенность. Очень мало наступательных операций продвигаются так быстро, как операция «Буря в пустыне». И тогда это стало возможным лишь благодаря огромному технологическому преимуществу, которое США и их союзники имели над Ираком», – пишет в статье для Washington Post старший научный сотрудник Council on Foreign Relations Макс Бут.

Он напоминает, что в 1991 году еще до начала наземной войны союзнические войска больше 5 недель били по иракским войскам всем, чем только можно: от крылатых ракет Tomahawk до бомбардировщиков B-52. Затем, после неустанных атак с воздуха, наземные силы союзников смогли совершить гигантский «левый крюк» через пески Саудовской Аравии, чтобы обойти укрепленные иракские позиции в Кувейте.

Все это не доступно украинским военным. У них нет преимущества в воздухе, и они не могут обойти российские укрепления, простирающиеся вдоль тысячи километров фронта, кроме как через территорию самой России, чтобы нанести удар по российским позициям в Украине с тыла. Но даже так, США запрещают Украине использовать американское оружие для атак на российской территории.

Бут напоминает, что за всю российско-украинскую войну был один раз, когда россиян «застали со спущенными штанами». Это произошло во время неожиданной украинской атаки в Харьковской области в сентябре, когда за считанные дни было освобождено более тысячи квадратных километров территории. Но этот подвиг тяжело повторить. Более типичным было украинское контрнаступление, которое заняло более двух месяцев (с 29 августа по 11 ноября 2022 года), чтобы освободить Херсон.

Сегодня армия Украины предстала перед более сложной задачей, чем тогда. Потому что за прошедшие с тех пор 7 месяцев Кремль мобилизовал гораздо больше людей и построил гораздо больше укреплений и минных полей. Сейчас украинские войска продвигаются через плотные минные поля по ровной открытой местности к главной российской оборонной линии, которую еще называют «Линией Суровикина». Они продвигаются медленно, потому что пытаются снизить свои потери. И это то, что не волнует кровожадных российских командиров. Бут сомневается, что любая западная армия могла бы действовать лучше без превосходства в воздухе и в таких условиях.

Армия Украины пытается снизить свои потери, уничтожая российские маршруты обеспечения с помощью ударов британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Ракета Storm Shadow, очевидно, ответственна за прямое попадание в мост, соединяющий Крым с Херсонской областью.

«Ракета Storm Shadow значительно повлияла на поле боя», – признал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, добавив, что нужно время, чтобы влияние удара по линиям поставки начало проявляться в виде недостатка артиллерийских снарядов и топлива на фронте.

Большинство из 9 украинских штурмовых бригад, подготовленных и оснащенных на Западе, еще не вступили в бой. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, «главные события» еще впереди. Российские СМИ раздули первые неудачи Украины, когда было потеряно несколько БМП Bradley и несколько танков Leopard 2. Но все указывает на то, что западная бронетехника защитила свои экипажи от серьезных ранений. К тому же большинство западных танков и бронемашин Украины остались невредимыми.

Бут объясняет, что сейчас продолжаются зондирующие атаки с целью найти слабые места в российских линиях или создать их. Бригадный генерал армии США в отставке Марк Арнольд, консультировавший украинских военных, сказал, что «украинцы пытаются спровоцировать россиян на переброску мобильных резервов, чтобы ударить по россиянам в другом месте». Если россияне заглотят наживку, украинское наступление может набрать обороты.

«Хотя сомнительно, что это то, на что надеялись украинские планировщики на данном этапе, но это все еще в рамках ожиданий аналитиков, считавших, что операция против подготовленной обороны будет тяжелой и дорогостоящей... Еще слишком рано судить о ходе операции, и ранние результаты ничего не означают», – сказал Майкл Кофман из Фонда Карнеги за международный мир.

Бут отмечает, что Запад вместо того, чтобы осуждать украинцев, должен делать больше, чтобы помочь им. В то время как США предоставили Украине военную помощь более чем на 40 миллиардов долларов (а союзники США доложили еще миллиарды) Украина также заплатила 800 миллионов долларов за оборудование, которое так и не было доставлено или было доставлено в таком плохом состоянии, что его нельзя было использовать. New York Times сообщает: «Недавняя поставка 33 самоходных гаубиц, подаренная итальянским правительством, служит ярким примером. Видеозаписи показали, что из двигателя одной из них валит дым, а из другой гаубицы вытекает охлаждающая жидкость». Неназванный эксперт сказал Буту, что часть американской техники (в частности, боевые машины Bradley и гаубицы M777) также нуждалась в серьезном ремонте, прежде чем ее можно было использовать. И некоторые из этих систем были просто разобраны на запчасти.

Есть также много оборудования, которое администрация Байдена просто отказалась предоставить, например, ракеты ATACMS, которые могли бы помочь более эффективно атаковать российские базы и линии поставок в Крым. Также Киев до сих пор не получил истребители F-16, которые могли бы защитить украинские войска от атак российских ударных вертолетов Ка-52. Истребители F-16 могут наконец прибыть из Европы осенью, но это слишком поздно, чтобы повлиять на контрнаступление. Американские танки Abrams тоже прибудут слишком поздно для этого боевого сезона. Кроме того, украинским военным не хватает бронированных машин разминирования и мостового оборудования для преодоления окопов.

«Хотя Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Украина «получила все необходимое для достижения успеха», это может быть неправдой. Если украинцы добьются успеха, то это произойдет вопреки ограниченности имеющейся у них техники и подготовки. Если их наступление не прорвется, это произойдет потому, что они не получили достаточно вооружения, в частности, современной авиации и ракет дальнего радиуса действия. Любые неудачи, которые потерпят украинцы, должны заставить Запад удвоить свою поддержку, а не преждевременно настаивать на переговорах, которые приведут к заморозке конфликта», – подчеркивает Бут.

Он добавляет, что Запад не может определять, кто будет править в Кремле. Но, поддерживая Украину до конца, он может усилить давление на преступный режим Владимира Путина, трещины которого начинают давать о себе знать после почти 16 месяцев войны.

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