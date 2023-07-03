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Украинская «Армия дронов» уничтожила за неделю 75 единиц российской техники

  • 3.07.2023, 23:41
Украинская «Армия дронов» уничтожила за неделю 75 единиц российской техники

Инфографика.

Ударные подразделения, которые обеспечивает «Армия дронов», уничтожили с 26 июня по 3 июля 75 единиц российской техники.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

«Война дронов: минус 75 единиц российской техники за неделю.

Ударные подразделения, которые обеспечивает «Армия дронов», продолжают демонстрировать топовые результаты. Среди уничтоженного — танки, грузовики, опорные пункты и многое другое», - написал он.

Он также поблагодарил украинских защитников за круглосуточную работу и эффективное использование технологий.

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