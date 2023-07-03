Украинская «Армия дронов» уничтожила за неделю 75 единиц российской техники
- 3.07.2023, 23:41
Инфографика.
Ударные подразделения, которые обеспечивает «Армия дронов», уничтожили с 26 июня по 3 июля 75 единиц российской техники.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.
«Война дронов: минус 75 единиц российской техники за неделю.
Ударные подразделения, которые обеспечивает «Армия дронов», продолжают демонстрировать топовые результаты. Среди уничтоженного — танки, грузовики, опорные пункты и многое другое», - написал он.
Он также поблагодарил украинских защитников за круглосуточную работу и эффективное использование технологий.