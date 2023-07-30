Ученый из США придумал простой способ заснуть за 60 секунд 30.07.2023, 1:07

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Методика не только помогает избавиться от бессонницы, но и справиться со стрессом.

Сотрудник Университета штата Аризоны (США), эксперт по интегративной медицине Эндрю Уэйл рассказал о простом и действенном способе уснуть за 60 секунд.

Об этом информирует портал NovaMed.

По словам ученого, для этого следует использовать метод «4-7-8». Этот способ также известен под названием «расслабленное дыхание». Согласно методике, необходимо медленно вдыхать через нос в течение четырех секунд, затем задержать дыхание на семь секунд и плавно выдыхать воздух за восемь секунд. Последовательность следует повторять до тех пор, пока не уснешь.

Как отметил Уэйл, ритмическое и глубокое дыхание практикуют во время медитации индийские йоги. И это не только помогает избавиться от бессонницы, но и справиться со стрессом.

«Это лучший метод, позволяющий снова заснуть, если вы проснулись ночью», — добавил эксперт.

В современном мире каждый третий человек сталкивается с бессонницей. К счастью, в большинстве случаев она временная и связана с неправильным образом жизни и отсутствием графика, стрессами и так далее. Если же бессонница мучит вас регулярно — стоит обязательно нанести визит врачу и следовать его рекомендациям. Впрочем, есть несколько уловок, которые могут помочь решить проблему с бессонницей самостоятельно.

К борьбе с бессонницей эксперты советуют подходить комплексно. Прежде всего, стоит купить шторы, маску, скачать книги и плейлисты.

Компьютер, телефон и планшет следует забрать из спальни, ведь тогда люди будут гораздо лучше спать. Специалисты советуют также незадолго до сна отказаться от просмотра телевизора или работы за компьютером. Лучше почитать книгу, послушать спокойную музыку или полежать в теплой ванной.

Перед тем, как лечь в кровать, выключите свет, закройте окна плотными шторами.

Позаботьтесь о свежем воздухе и прохладе, причем проветрить комнаты перед сном недостаточно. Необходимо полностью открыть окно. Тогда бессонница точно исчезнет.

Не переедайте по вечерам, при этом добавьте в свой рацион продукты, которые способствуют здоровому сну. Эксперты советуют ежедневно съедать хотя бы один из этих продуктов: молоко, бананы, миндаль, жирную рыбу, орехи, творог, овсянку, вишню и индейку. Такие продукты содержат витамины, которые способствуют выработке мелатонина.

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