В Донецке и Мариуполе сообщили о мощных взрывах
- 30.07.2023, 2:59
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Во временно оккупированных городах Донецк и Мариуполь прогремела серия взрывов. Об этом 29 июля сообщили советник мэра Петр Андрющенко и глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.
Согласно сообщению Андрющенко, в пригороде Мариуполя, а также в районе автостанции №2 в Мариуполе, пишет focus.ua.
«20:11 звук взрыва слышат в Мариупольском районе. В то же время в районе АС2 в Мариуполе поднимается стена дыма с характерным запахом горения», — написал Андрющенко.
Кроме того, в пророссийском Telegram-канале «Типичный Донецк» сообщили, что взрывы якобы прогремели в микрорайоне Азотный.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, 29 июля Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате вражеского обстрела погибли двое человек, еще одна женщина получила ранения. Также взрывной волной повредило супермаркет и многоэтажку.
Днем ранее, 28 июля, оккупанты ударили по Днепру. В результате вражеской атаки 9 человек получили ранения.