Успешный удар: ВСУ разбомбили Чонгарский мост 2 30.07.2023, 8:06

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Россияне паникуют из-за ракет Storm Shadow.

Чонгарский мост, который соединяет оккупированный Россией в 2014 году Крым и захваченные в ходе начавшегося в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину территории Херсонской области, поражен украинскими военными. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

«Поражено. Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 июля 2023 года. Слава Вооруженным силам Украины», – сказано в посте.

Тelegram-канал «Крымский ветер» перед этим написал, что «Чонгарский мост – все».

«Информацию в роспабликах подтверждают российские туристы, поехавшие за новыми ощущениями по сухопутному коридору в Крым. Подсказываем рабочую версию для главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо: так сбивали 12 ракет Storm Shadow, что мост сами раздолбали», – говорится в сообщении.

Канал опубликовал ряд сообщений в соцсетях о том, что тех, кто хотел проехать через Чонгарский мост, отправляют западнее, через Армянск.

Сальдо сегодня писал в Telegram, что ночью по железной дороге между Херсонской областью и Крымом якобы были выпущены 12 ракет Storm Shadow, но все ракеты якобы сбили системы ПВО россиян.

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