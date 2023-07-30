Саудовская Аравия назначила переговоры по миру в Украине без России 8 30.07.2023, 8:10

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К участию приглашены представители 30 стран.

Саудовская Аравия планирует организовать в августе переговоры, посвященные урегулированию ситуации в Украине. Как сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), на эти переговоры будут приглашены представители западных государств, Украины, а также нескольких крупных развивающихся стран, среди которых Индия и Бразилия.

Переговоры пройдут в Джидде 5 и 6 августа. Они будут направлены на получение международной поддержки мирных требований Украины, а также создание основы для будущих переговоров между Москвой и Киевом.

К участию в переговорах были приглашены представители 30 стран, в числе которых Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Россия не получила приглашения. Европейский союз, Великобритания, Польша и Южная Африка уже подтвердили свое участие. Ожидается, что на мероприятие прибудет советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Помимо Саудовской Аравии посредниками в урегулировании украинского кризиса также пытаются выступить Турция и несколько стран Африки.

Мирные переговоры в августе будут являться важным шагом к возможному «саммиту мира» позднее в этом году, надеются украинские и западные чиновники. Там лидеры государств могли бы подписать документ, устанавливающий принципы окончания конфликта. Эти принципы должны будут послужить основой для последующих переговоров между Москвой и Киевом.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что для начала переговоров с Россией необходимо вернуть Украине ее международно признанные границы 1991 года, включая Крым и юго-восток страны, а также подчеркнул важность урегулирования на основе «киевской формулы мира».

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