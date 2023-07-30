Путин начал готовиться к гражданской войне в России 6 Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, «Главком»

30.07.2023, 8:45

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В русском театре абсурда произошел заключительный акт.

Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода и как Путин играет в подкидного дурака с жителями РФ. Последний (в настоящее время) акт сначала комедии, теперь – драмы (а в будущем – трагедии) произошел в русском театре призывного абсурда. 25 июля Госдума в авральном порядке решила, что в армию теперь будут отправлять с 18 до 30 лет (вместо 18-27).

Глава оборонного комитета Госдумы Картаполов вдохновенно объяснил: «Закон написан под великую войну, под всеобщую мобилизацию. И сейчас этой великой войной уже пахнет».

Еще в январе Картаполов объяснял, что «идея повышения нижнего уровня призывного возраста в том, чтобы вместо сопляка после школы – в армию пошел достаточно взрослый человек». А на прошлой неделе он уже убеждал, что «очень много 18-летних ребят хочет пойти служить».

И когда судьба «сопляков» таким образом была решена, в последнюю ночь перед голосованием, путинская «призывная игра» с россиянами стала совсем позорной. Еще 24 июля их успокаивали тем, что «повышение призывного возраста будет поэтапным», но уже на голосовании (по внесению поправок ночью) выяснилось, что по путинскому этапу пойдут все без исключения.

Никакой поэтапности не будет. Убежать не удастся ни из-за смены гендерного маркера (этот модный после объявления мобилизации тренд Путин также предусмотрительно запретил накануне). Ни за границу (те, кто получат повестку, по тому же закону становятся невыездными). Накануне, напомним, в РФ был повышен предельный возраст пребывания в мобрезерве до 65 лет. Вот так фактически все взрослые российские мужчины, начиная с 18 лет, автоматически стали личными (военно)обязанными Путину.

Это очень радикальная переверстка предыдущего общественного соглашения, известного как «права и свободы в обмен на холодильник». Теперь со всех трибун будут взывать, что «святую обязанность перед родиной должны отдать все» (который в переводе звучит так: «пора отдать долг за холодильник»).

Резонные вопросы отдельных любознательных по поводу настоящих причин, почему россиянам приказано умереть (в Украине или уже на «великой войне»), теперь караются безумными уголовными терминами.

Но теперь их будут ставить те, кто в свое время выбрал «холодильник». Поэтому в призывной игре еще не известно: выиграл Путин или проиграл.

Как предохранитель, в том же решении Госдумы (и также в экстренном порядке) были внесены поправки в закон «О действии разрешительных документов в сфере обращения оружия и охранной деятельности, а также об особенностях правового регулирования в указанных сферах на территориях «ДНР», «ЛНР”, Запорожской и Херсонской областей».

Теперь этот закон предлагается переименовать в «Об особенностях правового регулирования в сфере обращения оружия и в сфере охранной деятельности, а также о мерах по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в отдельных субъектах Российской Федерации».

За этими, на первый взгляд, канцелярскими поправками спрятано решение о создании государственных частных военных компаний в регионах. Так:

в период мобилизации, военного положения в регионах создаются специализированные государственные унитарные предприятия за счет госбюджета;

они будут способствовать ФСБ, МВД в охране общественного порядка, безопасности, охране границ, а также в борьбе с ДРГ;

губернаторы смогут получать в Минобороны РФ стрелковое оружие и передавать указанным «предприятиям»;

их сотрудники получают право на его применение для защиты объектов, остановки транспортных средств, уничтожения БПЛА и т.д.

также работники «предприятия» приводятся к присяге (!);

Интересно, что прошлый закон с предыдущим названием принимался только в июне и имел целью не только взять под контроль огромную массу неучтенного оружия и боеприпасов на временно оккупированных территориях, но и юридических лиц, которые имели право заниматься частной охранной деятельностью.

Суть нынешних поправок сводится не только к переименованию закона, но и возможности увеличения количества подобных структур, действующих под эгидой оккупационных властей. Есть и другой даже более важный аспект.

С территорий, граничащих с Украиной, регулярно раздаются призывы сформировать местные подразделения территориальной обороны, оснащенные боевым оружием. К тому же и внутри РФ все чаще летают неизвестные дроны, происходят какие-то рейды, диверсии, а то и вообще мятежи. Реагировать на них Кремль не успевал, а на местах не было ни полномочий, ни оружия. Теперь это исправлено.

Вообще создание унитарных военных «предприятий» в Российской Федерации звучит интересно. Путин начал «призывную игру» вокруг «Великой войны» и одновременно готовиться к тому, что она будет происходить на территории России. Гражданской?

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, «Главком»

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