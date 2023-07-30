«Не ожидали, что будет такая сумма» 4 30.07.2023, 9:03

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Минчанам насчитали 11 тысяч за «ремонт» подъезда.

В третьем подъезде дома № 47 по Игуменскому тракту был запланирован ремонт первого этажа, но, как утверждают жильцы, строители отремонтировали все лестничные клетки, «не согласовав ни сумму, ни смету». В итоге каждая квартира должна за ремонт заплатить около 400 рублей. Историю обновления своего подъезда жители рассказали редакции Onlíner.

Эта история началась еще в феврале, когда состоялось первое собрание с участием представителей ЖКХ Ленинского района. По словам жильцов, на той встрече обсуждался ремонт только первого этажа. Оговаривалось, что надо бы заменить напольную плитку и светильники, покрасить стены. Но все пошло по другому сценарию. Без лишних объяснений строители начали работы на всех этажах. «Не так ведь договаривались!» — возмутились жильцы и начали звонить по инстанциям.

В итоге «косметика» всего подъезда обошлась жителям Лошицы в 11 261 рубль. Эту цифру разделили на всех собственников жилья: с квартиры получилось около 400 рублей, сумма зависит от метража (1 м² — 5,31 белорусского рубля).

— За что такие деньги? — задается вопросом Владимир, один из жильцов дома. — По смете — все качественно, по сути — помазали краской по старому слою…

Речь о покраске стен, потолка и перил на лестничных пролетах с первого по девятый этаж. Замена плитки на первом этаже в эти 11 тысяч не входит. Она как была расколота, так и осталась.

Затем началась череда противоречивых событий. По словам жильцов, 15 мая состоялась встреча с представителями заказчика и подрядчика. На ней обсуждалось, что собственники квартир оплатят ремонт только первого этажа, сумма по смете — 2451 рубль. Но вскоре жильцам объявили: платим за все этажи. Дальше — замкнутый круг. Минчане настаивают на своем: изначально обсуждался ремонт только первого этажа. Да и к ходу строительных работ есть вопросы.

— Дефектный акт на ремонт всего подъезда мы не видели. Договоры с нами не заключали. Смету показали только на стадии окончания ремонта. Ни цвет краски, ни выбор материалов с нами не согласовали, — говорят жильцы.

Onlíner обратился в ЖКХ Ленинского района Минска за комментарием, но получить его оперативно не удалось. Когда будет ответ, его обещают опубликовать.

В письме, которое пришло от Минского городского жилищного хозяйства в ответ на обращение жильцов, говорится, что, учитывая фактическое состояние мест общего пользования, подъезд № 3 в жилом доме № 47 по Игуменскому тракту (в полном объеме) включен в программу текущего ремонта ЖКХ Ленинского района на I квартал 2023 года. Далее цитата: «за нарушения в организации ремонта (ненадлежащее информирование, необоснованное уменьшение запланированных объемов работ, незаключение договоров с собственниками и нанимателями жилых помещений на выполнение текущего ремонта) инженер ГП ЖЭУ 4, присутствовавший на собрании 9.02.2023, депремирован по итогам работы за июнь 2023 года. Привлечь к ответственности инженера производственного отдела КУП «ЖКХ Ленинского района», также присутствовавшего в ходе данного собрания, не представляется возможным по причине расторжения с ним трудовых отношений. Одновременно сообщаем, что жителями указанного подъезда информация о получении согласия простого большинства на выполнение работ по укладке плитки в ГП ЖЭУ 4 не предоставлена».

— Получается, что за ремонт подъезда с моей квартиры нужно заплатить 450 рублей. Деньги не маленькие. Так я работаю, а для пожилых людей эта сумма — шок, — говорит одна из жительниц подъезда.

А что говорит закон?

Тема ремонта подъездов — одна из «вечных». Onlíner попросил юриста Татьяну Ревинскую разъяснить основные моменты.

Ремонт в подъезде проведут, если он включен в годовой план ремонтов жилого фонда. Об этом работники ЖЭУ должны сообщить жильцам до 1 февраля текущего года. Специалисты обязаны озвучить информацию о плане работ, их стоимости, сроках, сведения о должностном лице ЖЭУ, которое может ответить на возникающие вопросы. А также назвать дату и место проведения общего собрания. На нем, как правило, обсуждают перечень и качество материалов для ремонта, выбирают представителей от жильцов для приемки работ, а также решают вопрос о заключении договора на оказание услуг по ремонту.

Плановый ремонт будет сделан даже в том случае, если все жильцы или часть из них отказались заключить договоры на его проведение. Надо учесть, что текущий ремонт относится к основным жилищно-коммунальным услугам. А такие оказываются в обязательном порядке. Отказаться от их оплаты нельзя (ч. 1 п. 5 ст. 29, п. 2 ст. 30 ЖК). Поэтому платить будут жильцы всех квартир в подъезде, даже если они не подписывали договор на ремонт. Сумма рассчитывается пропорционально общей площади каждой квартиры и включается в жировку. Поскольку, как указано выше, текущий ремонт относится к основным жилищно-коммунальным услугам, то любые споры в этом вопросе регулируются законом Республики Беларусь от 16.07.2008 № 405-З «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».

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