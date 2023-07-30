Наступила решающая фаза: ВСУ идут к Азовскому морю 30.07.2023, 9:21

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При полном прорыве российской обороны побережья достигнут в считанные недели.

Бывший российский вице-премьер Альфред Кох анонсировал в интервью для «Фабрики новин» следующий этап наступления ВСУ с прорывом обороны врага.

Если ВСУ смогут пройти первые минные поля россиян, прорвать их оборону и выйти на оперативный простор, значит смогут выполнить поставленные перед ними Генштабом Украины цели, заверил Альфред Кох.

Российский политик считает, что силы обороны Украины вполне могли уже пробить коридор в обороне врага, который теперь нужно расширять, продвигаясь в сторону Азовского моря. По его мнению, выйти на побережье ВСУ могу через 1-3 недели.

Российский оппозиционер, проживающий в эмиграции, высказал свое мнение о задачах, которые нужно решить ВСУ, чтобы наступление было успешным: «Старомайорское взяли — это большое достижение, мне кажется. Это серьезный шаг. Дело в том, что, как я понимаю, Суровикинская оборона устроена таким образом, что сначала идут обширные минные поля, потом первая, вторая линия обороны и так далее.

Первая линия обороны — самая сильная, вторая уже слабее и третья, где «кадыровцы», которые тик-токи снимают.

Де-факто ВСУ нужно решить три задачи: найти минные поля (под бомбежкой, авианалетами) и выйти на первую линию обороны. Прорвать первую и вторую линию обороны и все, и на оперативном просторе идти хоть на Мариуполь, хоть на Мелитополь».

Альфред Кох предположил, сколько времени понадобится ВСУ, чтобы дойти до Азовского побережья: «Первая задача (прости минные поля) решена и они вышли к первой линии обороны. Не знаю, самая сложная задача решена или просто она по порядку первая, но она решена. Они фактически вышли к первой линии обороны, хотя некоторые источники говорят, что ВСУ уже в некоторых местах первую линию обороны прорвали. Если это так, то тогда действительно в эту дырку нужно все силы бросать и чтобы они ее расширяли и шли вперед. Тогда действительно через 1-3 недели выйдем к Азовскому морю».

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