Стало известно, какая погода ждет белорусов в августе 30.07.2023, 9:29

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Вот-вот начнется последний месяц лета, каким он будет — жарким или дождливым, как июль? Синоптик Дмитрий Рябов в эфире госканала ОНТ рассказал, что большинство дней августа должны быть теплыми и комфортными. Публикуем предварительный прогноз погоды.

Август обещает быть сдержанным по температуре, без экстремальных жары или похолоданий. Средняя температура воздуха по прогнозу — около климатической нормы, то есть от +16 до +19.

Жаркие дни еще порадуют белорусов — днем воздух в августе будет прогреваться от +21 до +26°C. Местами на юге — до +30°C. Ночью прохладнее: +9. +13°C. Рябов заметил, что примерно раз в 20 лет в третьей декаде августа происходят заморозки.

Количество осадков тоже должно быть средним: от 11 до 15 дней с дождем и до 7 — с грозами. Будут также туманы, порывистый ветер и град.

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