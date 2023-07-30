ВСУ нанесли сокрушительные удары по скоплениям армии РФ на юге 30.07.2023, 9:38

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Наступление в сторону Мелитополя и Бердянска набирает обороты.

На украинском фронте накануне произошло 36 боевых столкновений: Силы обороны отбили попытки оккупантов наступать на Лиманском и сдержали их на Марьинском направлениях. Украинские воины продолжают ведение контрнаступательной операции на юге – в сторону Мелитополя и Бердянска, закрепляясь на достигнутых рубежах.

Во время боев авиация, подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли новые сокрушительные удары по сосредоточениям личного состава, вооружения и техники врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 30 июля – 522-е сутки полномасштабной войны.

Этой ночью РФ совершила очередную атаку дронами-камикадзе типа Shahed, информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. А за прошедшие сутки враг нанес восемь ракетных, 33 авиаудара и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях ВС РФ произвели минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Николаевка Черниговской области; Старая Гута, Грабовское, Строительное, Волфино – Сумской; Уды, Казачья Лопань, Охримовка, Огурцово, Тихое – Харьковской.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным российским обстрелам подверглись Тополи, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестово, Кондрашовка и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки на Луганщине. Из артиллерии он обстрелял Невское, Белогоровку Луганской области; Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловку – Донецкой.

На Бахмутском направлении от артобстрелов оккупантов пострадали более 15 населенных пунктов, среди которых Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора и Дружба.

На Авдеевском направлении захватчики нанесли авиаудар в районе Невельского. Артиллерийским обстрелам от них подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново на Донетчине.

На Марьинском направлении украинские Силы обороны продолжают сдерживать наступление войск РФ в районе Марьинки. Оккупанты нанесли авиаудар в районе Красногоровки и осуществили обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Макаровки и Старомайорского, обстрелял Елизаветовку, Отрадное, Благодатное, Макаровку, Ривнополь, Старомайорское и Свободное Поле на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях агрессор сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Он нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Орехова на Запорожье и Антоновки на Херсонщине. Вражеским артобстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Малая Токмачка, Белогорье, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Токаревка, Антоновка, Тягинка, Михайловка – Херсонской. В то же время подразделения Сил обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинская боевая авиация накануне нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ. Защитники уничтожили четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, а также район сосредоточения личного состава оккупационного войска.

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