«24 февраля в пять утра был первый пуск» 30.07.2023, 9:45

Российский оператор «Искандера» рассказал, как из Беларуси обстреливали ракетами Украину.

Издание «Новая газета Европа» смогло пообщаться с российским военным, который в составе бригады «Искандеров» еще перед войной оказался в Беларуси, а затем с ее территории участвовал в массовом запуске ракет по Украине.

Бывший российский оператор ракетного комплекса «Искандер», дезертировавший из армии, по имени Камиль рассказал изданию «Новая газета Европа» о своем участии в массовых ракетных обстрелах Украины с территории Беларуси.

По словам бывшего военнослужащего, его ракетную бригаду из Улан-Удэ отправили на учения в Беларусь еще в конце 2021 года, однако ни в каких учениях, как утверждает Камиль, его бригада не участвовала, а сразу же разместилась «на территории белорусского артиллерийского полигона», где ожидала дальнейших указаний.

Сами указания не заставили себя долго ждать: уже через пару месяцев утром 24 февраля бригаде «Искандеров» был дан приказ стрелять по военным и гражданским объектам Украины.

«24 февраля в 5 утра был выполнен первый пуск — ракета моего «Искандера» улетела куда-то на юг. Так мы поняли, что началась война. Большинство моих сослуживцев ее поддержали, а когда видели фотографии разрушений в украинских городах, то спихивали все на действия самих киевских властей. Но я по фотографиям понял, что стал соучастником преступлений. Я был в шоке», — описывает свои воспоминания Камиль.

Как отмечает бывший военный, в его бригаде было около 15 пусковых установок, из которых за все время их пребывания в Беларуси было выпущено 80-90 ракет в сторону Украины.

А находились они там полгода с момента начала войны, после чего Камиля и всех его сослуживцев отпустили в отпуск домой. Уже тогда Камиль решил уйти из вооруженных сил, чтобы больше не попадать на фронт. На это решение в том числе повлиял его брат с четкой антивоенной позицией.

В результате бывший военный снова вернулся в Беларусь, чтобы уже оттуда вылететь в Казахстан. Однако белорусские таможенники учуяли что-то недоброе.

«Было очень опасно уезжать, так как я имел допуск к секретной информации, поэтому я решил ехать в Казахстан не напрямую, а через Беларусь. При этом уже в минском аэропорту таможенники что-то заподозрили: активно досматривали вещи, так как обнаружили мою военную приписку к Улан-Удэ. Однако меня в итоге пропустили и теперь я в безопасности», — делится Камиль.

Напомним, что на днях Федерация американских ученых обнаружила строительство нового ангара для российских «Искандеров» в Осиповичах — месте, где сейчас сосредоточены несколько тысяч наемников ЧВК «Вагнер», продолжающих прибывать в Беларусь по договоренностям с руководством России.

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