Сколько стоит купить квартиру рядом с Минском, если в столице уже дорого 3 30.07.2023, 9:52

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Что происходит на рынке недвижимости в «городах-спутниках»?

Если вы хотите бюджетную, но хорошую квартиру, то стоит обратить внимание на поселки вокруг столицы. Жизнь в отдельном населенном пункте рядом позволяет купить более дешевую недвижимость, но вместе с этим пользоваться инфраструктурой столицы и даже работать там.

Это может быть удобно, если эти места будут действительно недалеко.

Журналисты tochka.by посмотрели варианты квартир в поселках и агрогородках, которые находятся намного ближе «городов-спутников». Это Сеница, Прилуки, Ждановичи, Колодищи, Мачулищи, Гатово и Боровляны. А если хотите узнать про ближайшие и перспективные спутники, то читайте здесь.

Сеница

Это агрогородок с населением в шесть тысяч человек, который практически вплотную примыкает к МКАДу, продолжая улицу Лейтенанта Кижеватова. Маршрут из центра жилой застройки до МКАДа займет пять минут на машине, а еще добраться сюда можно на автобусе и маршрутке. На улице Кижеватова, то есть возле Сеницы, строят станцию метро Слуцкий Гостинец, так что вскоре добираться в город станет еще проще.

Варианты здесь ненамного дешевле минских. Однокомнатную на 37,6 квадратных метров в современном панельном доме можно купить за $49 500. И это самое недорогое предложение в агрогородке.

Двухкомнатные стартуют от $62 900. И это вариант не в новостройке, а в панельном доме 1974 года. Правда, в этой двушке 68 квадратных метров, так что стоимость квадрата выходит меньше тысячи долларов. Внутри изолированные комнаты, пластиковые окна, натяжные потолки и паркет-елочка на полу.

Мачулищи

Городской поселок с населением около 10 тысяч человек. На машине до Минска 13 минут езды, кроме того туда ходят автобусы, маршрутки и электрички. В Мачулищах возводят новостройки государственные и коммерческие застройщики, так что поселок развивается и наращивает инфраструктуру.

Однокомнатную на вторичном рынке можно найти за $26 тысяч в «хрущевке» без ремонта. Из предложений, которые можно увидеть сейчас, с отделкой продают только квартиру в новостройке за $42 500. Там 44 квадратных метра площади, на полу постелены ламинат и плитка, а стены облицованы светло-серой штукатуркой.

Двухкомнатная с неплохим ремонтом будет стоить от $45 тысяч. В этой квартире 47,5 квадратных метров, раздельные комнаты и санузел, линолеум, пластиковые окна, металлическая дверь.

Гатово

Это агрогородок с населением в 14,5 тысяч человек к юго-востоку от кольцевой рядом с Мачулищами. Но находится он по другую сторону железнодорожных путей. Добираться туда по железной дороге сложно, потому что станции находятся в отдалении от агрогородка. Но в Минск ходят автобусы и маршрутки, а на машине до МКАДа 12 минут езды.

Однокомнатную там можно купить от $32 тысяч. Но если мы посмотрим варианты с хорошим ремонтом, то стоит рассчитывать на сумму от $36 900. Это будет квартира в доме 1977 года и с проведенным капремонтом в 2023 году. Внутри 34,7 квадратных метра, а комната разделена на две разных зоны.

Двухкомнатные от $34 тысяч, но вариант с ремонтом, раздельными комнатами и хорошей площадью будет стоить $47 тысяч. В этой квартире 53,5 квадратных метра по $880 за каждый. Здесь просторная девятиметровая кухня, раздельный санузел, ламинат, натяжные потолки, пластиковые окна. А также оставляют всю мебель и кухонный гарнитур.

Прилуки

Агрогородок в Минском районе в 7 километрах от МКАДа и 10 минутах на машине. Кроме этого, в Прилуки можно добраться на автобусе и маршрутке. Здесь проживает чуть больше 6 тысяч человек, агрогородок постоянно растет, потому что здесь строят жилье и инфраструктуру.

Квартиры здесь продаются также преимущественно в новостройках. А самый дешевый вариант на вторичном рынке с отделкой стоит $41 500. В этой квартире 43,5 квадратных метра, простой ремонт с линолеумом на полу, обоями на стенах, окрашенным санузлом и пластиковыми окнами.

Цена на двушки с отделкой стартует от $59 900. Это будет квартира в доме 2019 года постройки. Помещение площадью 62 квадратных метра, квадрат стоит $965. Здесь уложены ламинат в комнатах и плитка на кухне и санузлах. В квартире есть отдельная гардеробная.

Ждановичи

Это не только рынок возле Лебяжьего, но и агрогородок за пределами МКАДа, граничащий с Заславским водохранилищем. Здесь есть не только частная, но и многоквартирная застройка, а цены отличаются от минских по мере удаления от МКАДа.

Так, однокомнатная с хорошим ремонтом будет стоить от $47 тысяч. Квартира разделена перегородкой на две зоны, так что может быть и двухкомнатной. Внутри на полу постелен ламинат, потолки натяжные, пластиковые окна, металлическая дверь и утепленный балкон. До пляжа Минского моря 18 минут пешком, а Свислочь протекает в минуте от дома.

А вот двухкомнатная с площадью 61 метр и хорошим ремонтом обойдется уже в $83 тысячи, по $1360 за квадратный метр. Стоимость сопоставима с вариантами на окраинах столицы в современных домах с похожим ремонтом. Находится она в доме 2007 года, отсюда уже можно дойти до автобусной остановки до Минска или железнодорожной станции.

Колодищи

Еще один агрогородок, который практически сливается с Минском, потому что он плавно вытекает из микрорайона Великий Лес. Здесь проживает почти 20 тысяч человек. Большой популярностью пользуются дома и участки, но есть и многоквартирные дома.

Стоимость квартир начинается от $38 тысяч, но если рассматривать варианты с хорошей отделкой, то стоит рассчитывать на сумму от $51 тысячи. Это будет квартира на 42 квадратных метра по $1230 за квадрат. Зато в кирпичном доме 2018 года постройки. В квартире выполнен качественный ремонт: входная металлическая дверь, стеклопакеты, ламинат, встроенная кухня укомплектованная бытовой техникой.

Маленькую двушку можно найти и за $30 тысяч, но в старой двухэтажке. А вариант с современной отделкой будет стоить от $54 900. Квартира в панельном доме 1983 года постройки. Здесь 46 квадратных метров, раздельные комнаты, два балкона, металлическая дверь, ламинат, двухуровневые потолки.

Боровляны

Граница между Боровлянами и окружающими ее населенными пунктами практически стерта, поэтому вместе с самой деревней стоит также рассматривать жилье в Лесном, Лесковке и Опытном. Из Лесного до Минска 10 минут езды, а из Лесковки и Опытного около 15. В эту агломерацию ходят автобусы и маршрутки.

Однокомнатную в Лесном можно купить от $34 тысяч в хрущевке без ремонта. А варианты с хорошим ремонтом начинаются от $43 500, как эта квартира в Боровлянах. Она находится в доме 1988 года, а площадь составляет 33,5 квадратных метра. Внутри полностью новая электрика и сантехника, подогрев полов и встроенная кухня.

Стоимость двушек начинается от $64 тысяч и здесь уже сразу можно найти вариант с аккуратной отделкой. Находится квартира в Боровлянах в кирпичном доме 2005 года. Внутри 59 квадратных метров площади, на полу паркет, встроенная кухня, шкафы-купе, пластиковые окна, санузел облицован плиткой.

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