Отважный финн переплыл Балтику, чтобы собрать деньги на благотворительность 30.07.2023, 9:58

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Патрик Квикант

Выйдя из воды, он подарил жене белую розу.

В минувшее воскресенье финн Патрик Квикант стартовал из Таллинна от пристани яхт-клуба в Пирита. Вчера поздно вечером он доплыл до Финляндии.

Заплывом через Финский залив он преследовал благотворительную цель — поддержать умение детей плавать и собрать для этого средства, пишет Delfi.ee.

Патрик Квикант, комментируя в финских СМИ свой заплыв, сказал, что рассчитывал проплыть расстояние в 90 километров за три дня.

Вчера вечером, когда на столицу Эстонии обрушился сильный дождь, смелый финн уже добрался до пункта назначения. На сушу он вышел около десяти часов вечера в Хельсинки в районе Эйранта.

«Нужно ли мне говорить больше? Это чрезвычайно полезная форма мобильности. Доступно всем нам, финнам, круглый год», — написал он в своем фейсбуке.

Патрика Квиканта вдохновил на заплыв родной сын: Густав Квикант совершил марш-бросок по морю из Стокгольма в Хельсинки, преодолев 500 километров.

Заплыв Квиканта-младшего продолжался более месяца.

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