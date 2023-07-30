Отважный финн переплыл Балтику, чтобы собрать деньги на благотворительность
- 30.07.2023, 9:58
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Выйдя из воды, он подарил жене белую розу.
В минувшее воскресенье финн Патрик Квикант стартовал из Таллинна от пристани яхт-клуба в Пирита. Вчера поздно вечером он доплыл до Финляндии.
Заплывом через Финский залив он преследовал благотворительную цель — поддержать умение детей плавать и собрать для этого средства, пишет Delfi.ee.
Патрик Квикант, комментируя в финских СМИ свой заплыв, сказал, что рассчитывал проплыть расстояние в 90 километров за три дня.
Вчера вечером, когда на столицу Эстонии обрушился сильный дождь, смелый финн уже добрался до пункта назначения. На сушу он вышел около десяти часов вечера в Хельсинки в районе Эйранта.
«Нужно ли мне говорить больше? Это чрезвычайно полезная форма мобильности. Доступно всем нам, финнам, круглый год», — написал он в своем фейсбуке.
Патрика Квиканта вдохновил на заплыв родной сын: Густав Квикант совершил марш-бросок по морю из Стокгольма в Хельсинки, преодолев 500 километров.
Заплыв Квиканта-младшего продолжался более месяца.