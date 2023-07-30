«Только за одну сделку я заработал $40 тысяч» 5 30.07.2023, 10:22

5,224

Как белорус еще студентом заинтересовался трейдингом, а потом основал свою компанию

Сергей Логунов, основатель проп-трейдинговой компании LOG CAP, пришел в эту сферу еще студентом. Хотел заработать, но потом понял, что способен улучшить индустрию и решил развивать собственный бизнес.

Он рассказал «Про бизнес», почему решил не делить место под солнцем с работодателем и какие знания ему пригодились при становлении собственной фирмы.

«Работа в офисе дисциплинирует, придает дополнительную мотивацию»

— Я всегда понимал, что трейдинг — это про масштаб, поэтому и с местом работы не хотел мелочиться. Было четкое осознание: чем больше фирма, тем больше опыта можно получить. Поэтому моим первым профессиональным пристанищем стала самая большая проп-трейдинговая компания в России. Находилась она в Краснодаре, а я на тот момент жил в Москве, учился в университете. Мне повезло, что была возможность работать удаленно.

Но уже тогда, сидя дома и торгуя по Skype или в других приложениях, я задумывался о важности реального общения. Мне казалось, что здорово торговать в офисе, в среде трейдеров, когда вы можете встать из-за стола, подойти, пообщаться вживую, обсудить ситуации, сделки. С онлайн коммуникацией несравнимо.

Спустя какое-то время я попросился в офис в Краснодаре. Приехал, прошел двухнедельную стажировку и решил остаться на долгий срок. Руководство пошло навстречу. Я забрал супругу из Москвы, и доучивались в университете мы уже удаленно. Жалею ли я о своем решении? Ничуть. Работа в офисе дисциплинирует, придает дополнительную мотивацию, особенно когда ты видишь успешные кейсы коллег. А еще позволяет анализировать свои и чужие ошибки, быстрее реагировать на изменения рынка, получать больше информации от опытных коллег. В офисе у вас профессиональное окружение, с которым вы находитесь на расстоянии вытянутой руки.

Несмотря на то, что сегодня большая часть всех коммуникаций выстраивается онлайн, живого взаимодействия это не заменит.

Так что для меня переезд в Краснодар стал той самой точкой роста, с которой я и стартовал к собственному бизнесу.

Компания действительно внесла большой вклад в меня как в трейдера. В течении двух недель пришлось штудировать информацию, а потом пройти тест. Затем мы приступали к обучению, которое длилось около месяца. В течении этого срока наставник рассказывал о программном обеспечении и детальнее пояснял то, о чем мы читали в базовой информации. Это какие-то углубленные вещи, касающиеся фундаментального технического анализа, технические моменты в торговле, а также классификация участников рынка, как мы можем их использовать в своих целях и т.д.

Многому научили мастер-классы и планерки старших трейдеров компании, которые проводились ежедневно. То есть, приходите на мастер-класс и задаете уточняющие вопросы о торговле, а опытные трейдеры дают вам развернутый ответ. Это круто. Да и само сообщество трейдеров, которые обсуждали торговые ситуации изо дня в день, сильно мотивировало на результат. Мы постоянно делали выводы о той или иной торговой точке: стоит в ней участвовать или не стоит.

«Я понимал, что могу сделать лучше, чем есть сейчас»

Трейдинг — непостоянная, изменчивая среда: реагировать нужно мгновенно, чтобы не застревать, «затухая» на одной позиции. Я это понимал изначально: сначала интуитивно, потом — на примере коллег, собственном опыте. Появилось четкое понимание: пора развивать проп-трейдинг со своим видением. Это мое субъективное мнение: мне это ближе, и я понимал, что могу сделать лучше, чем есть сейчас. Плюс я чувствовал в себе потребность популяризировать трейдинг в России. А сделать это можно только на собственном примере.

В то время компания, в которой я работал, стала предоставлять программное обеспечение для торговли на Московской бирже. Можно было купить на него права, дальше дело оставалось за организационной работой. Но я пошел от обратного: сначала решил привлечь трейдеров.

Поэтому начал плотно заниматься Youtube-каналом и социальными сетями. Благодаря качественному контенту по трейдингу нашлись ребята, которые были заинтересованы учиться в этом направлении и были близки мне по духу, что очень важно. Мы потихоньку начали обрастать командой, которая по сей день расширяется.

Вместе с предоставлением доступа к программному обеспечению, я открыл брокерский счет. Это был большой шаг вперед к собственному бизнесу.

Но в трейдинге, в отличии от других смежных сфер, рынок не резиновый: в одном городе не может находиться несколько компаний.

В нашем случае это было бы странно и лишено всякого смысла: компания, в которой я начинал, была слишком крупной. Поэтому пришла мысль перебраться в Воронеж — на малую родину. Так мы и поступили: в 2019 году открыли первый офис в этом городе. Был он совсем небольшой: помещалось всего лишь 5−6 человек. Аренда офиса на тот момент обходилась нам в 14 тысяч россйиских рублей (около $ 220 на тот момент, — прим. «Про бизнес»). Такая низкая цена аренды объяснялась тем, что здание находилось около тюрьмы, рядом с Ж/Д путями. Тогда в месяц мы зарабатывали порядка 200−300 тысяч рублей (около $ 3100−4800 на тот момент, — прим. «Про бизнес»). Сейчас эта сумма кратно выше. Мы разрослись: рабочего пространства стало в несколько раз больше.

Сегодня в офисе на 100 кв. м. работает порядка 10 трейдеров, все остальные сотрудники — на аутсорсе или удаленке. У нас несколько трейдеров, которые распределены по всей России.

Однако есть то, что за эти годы не изменилось — торговая стратегия. В целом, она похожа на любую другую. Разница лишь в психологических моментах конкретного человека: может ли он работать большим объемом по отношению к другому трейдеру, может ли он дольше сидеть в позициях, как он закрывает сделки. Мы работаем по классическим законам рынка, но личные качества каждого трейдера очень важны.

Бизнес-модель тоже проста: компания предоставляет возможность торговли и получает процент от прибыльных дней трейдера.

«Научитесь видеть возможности там, где другие видят только проблемы»

Когда я планировал создание собственной проп-трейдинговой компании, у меня не было никакого понимания, как это все строится. Мне казалось, что тех действий, которые я совершал первые год-два, будет достаточно для роста.

На деле же возникло много бухгалтерских, юридических и маркетинговых вопросов. То есть, очень много сопутствующих задач, которые необходимо решать (и желательно быстро) для развития. Было бы здорово услышать это в начале пути — до того, как пришлось со всем этим столкнуться.

Мне же пришлось окунуться в это с головой. Поэтому главный совет начинающим трейдерам, которые также хотят уйти в свободное плавание: изучайте правовую основу, разбирайтесь в бухгалтерии и растите профессионально в маркетинге. Это база, без которой невозможно движение вверх. Также очень важно иметь компетентных соратников, которые помогут вам в этих вопросах.

Еще одна рекомендация — научитесь видеть возможности там, где другие видят только проблемы. Это я отчетливо понял после введения санкций. На нас они не повлияли никак, ведь у нас не гигантская корпорация.

Наоборот, мы, как трейдеры, торгующие внутри дня, с успехом эксплуатировали эти потрясения рынка.

Потому что внутридневные колебания сильно увеличились из-за возникших рисков для бизнеса. И на этом фоне крупные участники (фонды, банки и просто большие клиенты) начали фиксировать свои позиции, забрасывать их, создавая тем самым колебания, которые мы, маленькие участники рынка, успешно использовали. Единственное, за прошлый год мы заплатили более 10 млн российских рублей (около $ 130 тысяч — прим. «Про бизнес») налогов. Но это не так существенно по сравнению с прибылью.

Сегодня нашей компании уже 4 года. За это время более 1100 человек прошли обучение, а 350+ в настоящий момент торгуют.

«Глупо романтизировать профессию трейдера: все сюда приходят за деньгами»

Сталкивались ли мы с вызовами? Постоянно. Трейдинг — это не результат, а процесс. Им нужно заниматься всегда и везде, чтобы не проседать по темпу развития. Глупо романтизировать профессию трейдера: все сюда приходят за деньгами. И я не исключение: здесь на больших рынках проходят большие обороты в денежных эквивалентах.

Трейдеры хотят урвать свой кусок. Но в отличие от других спекулятивных профессий, у трейдинга много схожего с предпринимательством.

Здесь ты управляешь капиталом, рискуешь им, пытаешься его приумножить. И все зависит только от тебя. В трейдинге нет такого, что ты отработал восьмичасовой день, получил ставку и ушел на выходные. Приходится всегда держать руку на пульсе. Плюс многое зависит от ваших знаний и умений.

Тем не менее, для меня это лучшая профессия, которая никогда не потеряет актуальности. Даже если взять период пандемии, большинство компаний «просели» в показателях, тогда как трейдеры продолжали зарабатывать. В нашей работе ничего не изменилось, мы только еще больше начали торговать, эффективно используя колебания на рынке.

Это постулат: в любые кризисные моменты трейдеры не просто зарабатывают, а делают деньги в большом количестве.

Вот пример из моей практики. Один из самых резонансных кейсов, который случился в моей карьере трейдера, связан с Газпромом. Началась эта история еще в мае 2019 года. В то время у компании случился достаточно сильный рендж, проторговка. Выход из этой консолидации произошел, когда были объявлены дивиденды по Газпрому. Актив рос на протяжении нескольких недель.

Уже тогда я понимал, что новости по дивидендной политике Газпрома — это одна из тех историй, в которых нужно участвовать, как позиционно, так и внутри дня. В мае 2022 года, в преддверии публикации новостей о дивидендах, я попробовал отработать торговую ситуацию на основе предыдущего опыта. Так мне удалось получить прибыль в 2,5 миллиона российских рублей (около $ 40 тысяч — прим. «Про бизнес»).

Вот как это произошло. Компания готовилась объявить о выплате большого дивиденда. Многие говорили, что речь идет о 80 российских рублях на акцию. Это оптимистичный сценарий: большинство сходилось во мнении, что данное значение не превысит 50 рублей. Тем не менее, при нынешней стоимости Газпрома как актива выглядит вполне воодушевляюще. Я, как опытный трейдер, осознавал, насколько высокая волатильность может быть внутри дня при подобных новостях. Поэтому несколько дней подряд следил за Газпромом. Понимал, что будут покупки на ожиданиях, а также по факту выхода новостей, и, скорее всего, они продолжатся еще какое-то время. Ведь при таких дивидендах цена в 300 рублей за акцию для Газпрома — это действительно дешево: могут появиться крупные участники, которые начнут их просто скупать по любым ценам.

Обывателю, не связанному с трейдингом, этот процесс кажется стихийным. На самом же деле все происходит по логичному сценарию. Сначала идет публикация новости, затем реакция внутри «биржевого стакана». После этого можно заходить практически на весь доступный торговый объем. Мой торговый опыт позволяет быстро реагировать на какие-то изменения в стакане, поэтому я был готов взять на себя такой риск. При этом у меня уже была финансовая подушка, то есть положительный результат за торговую сессию (один торговый день). Этим результатом я мог пожертвовать в случае неудачи, если бы что-то пошло не согласно моим ожиданиям.

В тот период, в силу политической обстановки, подобные новости выходили достаточно редко, и нужно понимать, что, если компания платит дивиденды, это праздник для инвестора. Я посчитал, что в данной ситуации риск будет оправдан, и не прогадал.

Так рисковать готовы далеко не все, и в одиночку делать это очень трудно. Поэтому мы создали профессиональное сообщество, где трейдеры могут ориентироваться друг на друга, находясь при этом в конкурентной среде. В таких условиях удается воспитать более сильных сотрудников, которые потом приносят больше прибыли, а также более качественно обучать клиентов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».