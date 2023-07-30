«За без вести пропавшего денег не дают» 6 30.07.2023, 10:39

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Жены оккупантов рассердились на командование армии РФ.

Жены российских оккупантов начали сетовать на командование своей оккупационной армии. Женщины жалуются, что медучреждениях не хотят лечить военных РФ, так как за то, что такие «бойцы» становятся без вести пропавшими, за них семьи не получают никаких выплат.

Об этом свидетельствует аудиоперехват Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В разговоре одна женщина пожаловалась другой на несправедливость.

«Жанне не звонила. Андрюха вчера говорил, что звонил. Там-же в это госпитале, в Белгороде, где-то. Ничего не делали. Ну, это ты говорила, да? Что палец... Ничего не сделали, короче. Не знаю, что ему там, тянут вообще... Этих «Ворона» и «Джона» перевезли в Воронежскую область в санаторий. Им не будут 30 дней давать. У них легкое ранение. Поэтому они сразу потом поедут туда обратно», – выдала супруга захватчика.

По ее словам, есть и такие случаи, когда пропавших российских военных вообще никто не ищет.

«А этого, Друбанова, вон Валя рассказывала, мать до сих пор не знает, где он. Из Министерства обороны говорят, что он здесь не числится. Платили зарплату. В последний месяц уже не платили. Ну, вот они тянут сейчас. Дотянут, а потом скажут, без вести пропал», – призналась жена оккупанта.

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