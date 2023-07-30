Пентагон закупает для Украины терминалы Starlink, которые Илон Маск не сможет отключить 4 30.07.2023, 10:42

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Министр обороны США Ллойд Остин подписал договор.

Министерство обороны США закупит у SpaceX для Украины терминалы Starlink, которые основатель компании Илон Маск не сможет отключать по собственному желанию.

Об этом идет речь в статье The New York Times.

Отмечается, что в июне 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин одобрил соглашение Пентагона о покупке от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink.

По словам двух источников, согласно договору Пентагон получает контроль над настройками того, где работает интернет-сигнал Starlink на территории Украины, чтобы эти новые устройства могли реализовать ключевые возможности и миссии.

Очевидно, это было сделано для того, чтобы предоставить Украине специальные терминалы и услуги для выполнения конфиденциальных функций, не опасаясь, что связь будет прервана.

Издание напоминает, что Маск отключал доступ к некоторым терминалам Starlink в Украине.

По информации двух источников, в конце 2022 года около 1300 терминалов Starlink, приобретенных через британского поставщика, перестали работать в Украине после того, как правительство не имело возможности вносить ежемесячную плату в размере $2500 за каждый.

Сообщается, что доступ к Starlink также изменялся в зависимости от хода войны, поскольку Россия завоевывала территории, а Украина боролась за их возвращение.

По мере того как линия фронта изменялась, Маск использовал геозоны, чтобы ограничить доступность Starlink на передовой. SpaceX использует данные о местонахождении, собранные его службой, для обеспечения соблюдения ограничений геозоны.

«Это вызвало проблемы. Когда осенью украинские войска попытались отбить такие города, как Херсон, в районах, контролируемых Россией, для связи им понадобился доступ в Интернет. Федоров и военные направили Маску и сотрудникам SpaceX письма с просьбой возобновить сервис в районах, где наступала армия», – говорится в статье NYT.

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