Кому из белорусов отключат горячую воду в августе 1 30.07.2023, 10:50

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Опубликован полный список с адресами.

Традиционно летом белорусам отключают горячую воду. Как правило, это связано с проведением плановых ремонтных работ. Кому и когда придется греть чайники холодной водой в августе 2023 года? Энергопредприятия подготовили графики и списки адресов.

Минск

Предприятия «Минскэнерго» и «Минсккоммунтеплосеть» опубликовали списки, как всегда, на своих сайтах.

В столице начнут отключать горячее водоснабжение в десятках домов уже с 1 августа.

Ищите свой адрес здесь и здесь. Чтобы быстро проверить, нажмите Ctrl + F (на Windos) или Cmd + F (на MacOS) и введите название улицы.

Гомель

«Гомельэнерго» также показал график отключения горячей воды в августе. Так, по 8 августа без нее могут остаться жители микрорайона Сельмашевский.

Обещают, что горячую воду вернут не более чем через 13 дней.

Гродно и Гродненская область

Что касается Гродно и Гродненской области, то список адресов, где планируют отключить горячее водоснабжение в августе, можно найти по этой ссылке.

Например, по 7 августа работы запланированы в Занеманской части города (микрорайоны «Вишневец», «Южный», «Принеманский», «Ольшанка», «Колбасино», «Фолюш»), Принеманской части и ТЭЦ-2 — промзона «Аульс».

Также есть график для Лиды.

Витебск и Витебская область

А если вы живете в Витебске или Витебской области, смотрите, есть ли ваш адрес в списке отключений, здесь.

В областном центре без горячей воды должны остаться десятки домов.

Могилев

С 6 по 18 августа будет отсутствовать горячее водоснабжение в микрорайоне «Соломинка», на улицах Крупской до ул. Кирова, 30 лет Победы, Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина, сказано на сайте Могилевского городского исполнительного комитета.

Брест

В свою очередь жители Бреста могут найти необходимую информацию об отключении горячей воды тут.

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