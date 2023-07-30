Захарову «понесло» 25 30.07.2023, 10:54

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Мария Захарова

Представитель МИД РФ наконец-то проговорилась об «истинной цели» вторжения в Украину.

Полномасштабное вторжение России в Украину было вызвано «необходимостью отстоять свободу Африканского континента».

Такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время встречи с лидерами африканских стран, посвященной вопросам мирного урегулирования войны в Украине.

По словам Захаровой, именно кровопролитная захватническая война в Украине должна каким-то образом обеспечить свободу народам Африки и мир во всем мире.

«Вы разве не видите за что мы сражаемся? Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными», - заявила Захарова.

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