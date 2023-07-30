«Нашу башню взорвали»: россиянка устроила истерику из-за атаки дронов на Москву 15 30.07.2023, 11:00

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Москвичка рассказала новые подробности об ударе беспилотников по элитному кварталу.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью беспилотники атаковали самый элитный район Москвы. Взрывы прогремели в башнях 50-этажного комплекса «Москва-Сити».

Жительница российской столицы, которая стала очевидцем взрывов в «Москва-Сити», рассказала подробности. Окна выбило не только в одной из башен, но и в здании рядом.

На обнародованном в одном из российских Telegram-канале видео девушка говорит, что их «башню взорвали».

«Ребят, нашу башню взорвали. Первый взрыв был именно в IQ-квартале. У меня тряслась башня, стены в квартире», - заявила жительница Москвы.

По ее словам, после взрыва сработала пожарная сигнализация. При этом, когда она вышла на улицу, то увидела, что вокруг валяются выбитые окна, осколки.

«Все оцеплено. Рядом тоже все выбито, стекла…» – жаловалась девушка.

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