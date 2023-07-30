Британская разведка: Наемники «Вагнера» прибыли в Беларусь без тяжелой техники 3 30.07.2023, 11:08

3,798

Что произошло с вооружением боевиков?

В Беларуси зафиксировано пребывание нескольких тысяч «вагнеровцев», в лагерях они находятся без тяжелой военной техники.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Спутниковые снимки показывают, что с середины июля на ранее почти пустой объект прибыли сотни транспортных средств. «Вагнеровцы» базируются в палаточном лагере вблизи села Цель, там обнаружено около 300 палаток и 200 автомобилей.

«Отдельные сообщения свидетельствуют, что большинство видимых транспортных средств – это грузовики и микроавтобусы с небольшим количеством боевых бронированных машин», – говорят аналитики.

При этом они отмечают, что остается непонятным, что произошло с тяжелой техникой, используемой «Вагнером» в Украине. В частности, существует реальная возможность, что НПК была вынуждена вернуть ее российским военным.

«Способность «Вагнера» содержать тяжелую технику и средства обеспечения, такие как воздушный транспорт, будут являться ключевыми факторами его будущей боеспособности», - отмечают эксперты.

Украинские пограничники подчеркивают, что пока ЧВК "Вагнера" в Беларуси не представляет угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Вчера премьер Польши заявил, что РФ и Беларусь направили к Сувальскому коридору сотню боевиков «Вагнера». Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами, а также отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».