Британская разведка: Наемники «Вагнера» прибыли в Беларусь без тяжелой техники

Британская разведка: Наемники «Вагнера» прибыли в Беларусь без тяжелой техники3
- 30.07.2023, 11:08
- 3,798
Что произошло с вооружением боевиков?
В Беларуси зафиксировано пребывание нескольких тысяч «вагнеровцев», в лагерях они находятся без тяжелой военной техники.
Об этом говорится в отчете британской разведки.
Спутниковые снимки показывают, что с середины июля на ранее почти пустой объект прибыли сотни транспортных средств. «Вагнеровцы» базируются в палаточном лагере вблизи села Цель, там обнаружено около 300 палаток и 200 автомобилей.
«Отдельные сообщения свидетельствуют, что большинство видимых транспортных средств – это грузовики и микроавтобусы с небольшим количеством боевых бронированных машин», – говорят аналитики.
При этом они отмечают, что остается непонятным, что произошло с тяжелой техникой, используемой «Вагнером» в Украине. В частности, существует реальная возможность, что НПК была вынуждена вернуть ее российским военным.
«Способность «Вагнера» содержать тяжелую технику и средства обеспечения, такие как воздушный транспорт, будут являться ключевыми факторами его будущей боеспособности», - отмечают эксперты.
Украинские пограничники подчеркивают, что пока ЧВК "Вагнера" в Беларуси не представляет угрозы для Украины, но не исключаются провокации.
Вчера премьер Польши заявил, что РФ и Беларусь направили к Сувальскому коридору сотню боевиков «Вагнера». Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами, а также отделяет Калининградскую область России от Беларуси.