«На границе начали спрашивать: где мой фейсбук?» 6 30.07.2023, 11:24

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Белоруска рассказала, как лукашисты пытались не пустить ее в Польшу.

Белорусов продолжают усиленно проверять на границе при попытке выехать в страны ЕС. Телеграм-канал Dzik Pic опубликовал одну из таких историй.

«Начали спрашивать: где мой фейсбук?»

Когда в июне Анна выезжала в Польшу, на белорусском паспортном контроле ее попросили отойти в сторону «для беседы». Вскоре к девушке подошли два человека в гражданской одежде и пригласили пройти за ними. Мужчины не представились, но Анна уверена, что это были сотрудники КГБ.

«У меня взяли телефон, проверили мессенджеры, но там ничего не нашли. Потом начали спрашивать, где мой фейсбук. Они восстановили удаленное приложение и старались восстановить мою учетную запись. Но так как я удалила ее больше месяца назад, сделать им это не удалось».

Анна подозревает, что интерес к ней связан с ее задержаниями на мирных акциях в 2020-2021 годах. Оба раза она получила штраф. Люди в штатском сказали, что у них есть информация о финансировании ею «экстремистских формирований». Неизвестные показали ей лист А4 с данными о двух переводах по 10 долларов.

«Мне не было страшно, потому что я ехала одна, без семьи. Я начала с ними разговаривать, что в 2020 году эти инициативы, о которых говорят сотрудники, не были экстремистскими. И даже если я что-то переводила, то где нарушение? Но они назвали какой-то закон, согласно которому могут привлекать к ответственности даже если инициативу признали экстремистской намного позже».

Анна считает, что ее не задержали на границе только потому что силовики не смогли найти доказательств в ее удаленном фейсбуке. Беседа продолжалась около часа. Все это время белоруску ждал автобус. В конце разговора мужчины сообщили Анне, что она не может выехать из страны и что в течение 10 дней ей нужно прийти в управление КГБ и «во всем сознаться». На рейсовом автобусе ее отправили в Минск. Никаких отметок в паспорте о запрете на выезд ей не ставили.

«Когда мне сказали, что нужно явится в КГБ, то я уже начала думать, когда мне удобнее всего сходить. Но пока ехала в Минск, близкие купили мне билет на самолет до Калининграда и оттуда билет на автобус до Гданьска».

Теперь Анна в безопасности.

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