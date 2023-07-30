Как сейчас выглядит «Москва-Сити» после атаки беспилотников

Как сейчас выглядит «Москва-Сити» после атаки беспилотников1
- 30.07.2023, 11:57
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Впечатляющие фото и видео.
В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники. Разрушениям подверглась в частности башня IQ-квартала в «Москва-Сити», где располагаются офисы нескольких российских министерств.
Reuters опубликовало первые фото последствий атаки на Москва-сити.
Как сообщал сайт Charter97.org, в результате атаки документы трех российских министерств, базирующихся в IQ-квартале, разлетелись прямо по улицам.