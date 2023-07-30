В ГАИ рассказали, по каким дням недели чаще всего происходят аварии в Минске 30.07.2023, 12:02

Интересная закономерность.

Самые распространенные аварии в Минске — наезд на пешехода и столкновение машин на перекрестке. Таких столице по итогам первого полугодия, как посчитали в Управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома, произошло 104 и 42 таких ДТП соответственно. В автоинспекции рассказали, какие дни и часы в сутках оказались самыми аварийными.

В 82% случаев автомобилисты совершали наезд на пешехода на обозначенных переходах.

Самым аварийным оказался вторник — на этот день недели за полгода пришлось 51 ДТП. Меньше всего происшествий на дорогах фиксировали по воскресеньям — всего 27 за шесть месяцев.

Также по подсчетам ГАИ наиболее аварийными в сутках стали утренние часы с 6.00 до 9.00, днем чаще всего аварии случались в промежутке от 15.00 до 18.00.

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