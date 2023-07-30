Пионтковский: В России установилось двоевластие 2 30.07.2023, 12:11

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Андрей Пионтковский

Далее все будет развиваться по сценарию 1917 года.

Знаковый политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что с 24 июня в России действуют два центра силы: Путина и понимающих, что нужно заниматься сохранением власти и собственности в стране, проигравшей войну

Такое мнение он высказал в эфире «Эспрессо».

«Я бы не преувеличивал личную роль Пригожина. Его бы давно пристрелили как обычного бандита, если бы за ними не стояли какие-то весьма влиятельные силы в Москве. Те, кто бросил вызов Путину и не подчинился его приказу еще 24 июня. Я бы сказал, пользуясь аналогией из российской истории, что 24 июня в России установилось двоевластие, два центра силы.Путин - центр силы, который отдает еще какие-то приказы, собирает африканских вождей, продолжает преступные налеты на украинскую инфраструктуру.Но есть и другой центр силы, который не позволил ему ликвидировать мятеж Пригожина. Я называю этих людей партией почетной капитуляции. Эти люди реалисты. Они понимают, что война проиграна. И что российской элите нужно сейчас заняться более серьезными вещами - сохранением власти и собственности в стране, которая проиграла войну», - сказал политолог.

Андрей Пионтковский отметил, что Россия вступила в другую стадию – это двоевластие, которое может уже перерасти в многовластие. По Ленинскому принципу это означает, что война империалистическая переросла, только с одним важным дополнением не в гражданскую войну, а в мафиозную. Для гражданской войны, как это ни парадоксально, в России нет граждан.

«Шойгу ведь не просто, как говорит Пригожин, фанерный маршал, он еще главарь огромной мафиозно-экономической группы. И люди, которые хотели сместить и Шойгу, и Герасимова и выйти из войны, они как бонус видели разгром этой империи, того же Шойгу, не говоря уже о путинских богатствах», - заметил публицист.

Пионтковский добавил, что на днях российская дума приняла резолюцию, позволяя губернаторам во всех регионах РФ создавать, по сути, их частные военные компании.

«Зачем, скажем, Красноярскому губернатору частная военная компания, он что с Украиной будет в Красноярске воевать? Нет, он в Красноярске сразится за Красноярский алюминиевый завод, которым он владеет и не хочет отдать никаким конкурентам. В России сейчас происходит стадия перехода с империалистической к мафиозной , которая очень благоприятна Украине. Потому что все больше людей в России, обладающих властью и собственностью, задумываются уже не над геополитическими фантазиями, а над гораздо более реальными вещами - сохранением своей огромной собственности в стране, которая проиграла войну», - подытожил Андрей.

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